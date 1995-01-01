5 топовых врачей на страже здоровья зубов: «Каури» приглашает пациентов

Стоматологической клинике "Каури" в городе Ухте более 25 лет и весь период своей деятельности она доказывает соответствие постоянно растущим международным требованиям, благодаря специалистам стоматологического центра.

Неоспоримый профессионализм, идущий рука об руку с постоянно повышающимся качеством сервиса, чутким отношением к пациенту, тандемом научного и практического опыта давно стали визитной карточкой клиники на рынке медицинских стоматологических услуг в регионе и по всей стране.

"Каури" с 2003 года присвоен статус Инновационного Центра Стоматологической Ассоциации России. Центр был награжден орденом II степени "За заслуги перед стоматологией".

Каждое достижение организации это результат плодотворного самоотверженного ежедневного труда; чуткой, внимательной помощи людям и пытливого стремления к развитию и образованию докторов-сотрудников стоматологического центра.
Каури, стоматология, медицина
В клинике работают первоклассные врачи-стоматологи: стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, -имплантологи, врач-ортодонты, -пародонтологи, челюстно-лицевой хирург, детский стоматолог, а также стоматологические гигиенисты и их опытные ассистенты.

К числу сильнейших специалистов клиники относятся:

Тарасова Ирина Валентиновна
врач-стоматолог-ортопед, -гнатолог, стоматолог-терапевт, обладатель звания и медали "Отличник стоматологии Стоматологической Ассоциации России". Ирина Валентиновна ведет свою деятельность с 1995 года, непрерывно повышает свою квалификацию, отличается строгим экспертным подходом и славится широким спектром навыков, помогающих при решении любой, даже самой сложной проблемы при восстановлении эстетики и жевательной функции.
Жилинский Антон Владимирович
опытный врач-стоматолог-хирург-имплантолог, детский стоматолог. Уникальный специалист, который проводит точные сложные хирургические операции в полости рта, в том числе имплантология, трансплантация зубов, а также обладает собственным эффективным и бережным подходом к детям с 3 месяцев. В своей работе Антон Владимирович опирается на оказание комплексной стоматологической помощи, работает в тесном контакте с ортопедами, ортодонтами, терапевтами. Антон Владимирович награжден медалью"Отличник стоматологии СтАР".
Волокитина Лариса Вадимовна
врач-стоматолог-терапевт с опытом работы более 30 лет, обладатель множества наград, сертификатов, в том числе медали "Отличник стоматологии Стоматологической Ассоциации России". Лариса Вадимовна оказывает помощь пациентам при всех стоматологических заболеваниях зубов ,эффективно справляется с последствиями предыдущих неудачных вмешательств, а также может восстановить зубы с помощью высокой эстетики.
Гордина Юлия Андреевна
член профессионального общества ортодонтов России, победитель конкурса «Лучшие тезисы» XVI Съезда Общества Ортодонтов России в Санкт- Петербурге, опытный специалист в сфере ортодонтии для взрослых и детей. Работает совместно с ортопедами и хирургами, при комплексном лечении взрослых и детей, при диагностике и лечении заболеваний височно-нижнечелюстных суставов, совместно с детскими стоматологами проводит предортодонтическое лечение.В своей работе использует новейшие эффективные брекет-системы, съемные и несъемные аппараты, элайнеры.
Гарамян Борис Георгиевич
кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог –хирург-гнатолог,пародонтолог. врач, занимающийся сложными, неотложными травмами и ситуациями, при которых нужно своевременное и эффективное лечение; удалениями новообразований разного происхождения в полости рта, сопровождением и лечением детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с первых месяцев жизни, зубосохраняющимиоперациями – резекциями, гемисекциями и другими. Специалист, обладающий уникальным, экспертным, аккуратным подходом к каждому, пациенту, особенно самому юному.
Стоматология "Каури" уже много лет помогает своим сотрудникам стать лучше в их непростой научной и практической деятельности, потому что в любой работе, ориентированной на помощь людям, основополагающими факторами являются человеколюбие, забота о пациенте, чуткость к их проблемам, эффективность лечения без навязывания ненужных услуг и вмешательств. Реализовать это может только специалист, находящийся в комфортных рабочих условиях, постоянно растущий в квалификации и любящий свою работу.

СЦ "Каури" – это место, где вам окажут своевременную, качественную, профессиональную медицинскую помощь. Не пренебрегайте своим здоровьем — выбирайте правильно – выбирайте "Каури".
Каури, стоматология, медицина

Контакты:

Заказать звонок, записаться, узнать больше подробностей о ценах, сотрудниках и реальных историях сложнейших лечений можно на официальном сайте клиники по ссылке: www.kauri.ru

А также по телефону и в мессенджерах: 8 (8216) 74-24-34.

Адрес в городе Ухта: проспект Космонавтов, дом 28.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 21:00, суббота с 8:00 до 14:00, воскресенье — выходной.
Реклама ООО "Стоматологический центр "Каури"
erid: LjN8KRb4v
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 18+
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru