5 топовых врачей на страже здоровья зубов: «Каури» приглашает пациентов

Гарамян Борис Георгиевич
кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог –хирург-гнатолог,пародонтолог. врач, занимающийся сложными, неотложными травмами и ситуациями, при которых нужно своевременное и эффективное лечение; удалениями новообразований разного происхождения в полости рта, сопровождением и лечением детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с первых месяцев жизни, зубосохраняющимиоперациями – резекциями, гемисекциями и другими. Специалист, обладающий уникальным, экспертным, аккуратным подходом к каждому, пациенту, особенно самому юному.