Настоящие ли тайки?



— Мастеров мы приглашали официально через кадровое агентство. У девушек есть международные сертификаты по обучению тайскому массажу и медосмотр. Мы отобрали специалистов с большим опытом работы в Таиланде и других южных странах, — прокомментировала Дарья Салдина.



Какую программу выбрать?



Посетить СПА-деревню "Рай" можно одному, с любимым человеком, подругой или компанией. Такой способ отдыха позволит провести оригинальное свидание, день рождения или девичник.



В салоне предусмотрены 4 основные программы.



1. Оил массаж, подразумевает предварительное разогревание в хаммаме. Если у гостя гипертония, либо важно сохранить макияж, для него подготовят кедровую бочку. Вы сами выбираете зону массажа и его интенсивность. А еще можно подключить дополнительные процедуры: обертывание, скрабирование, маски.



2. Стоун-терапия. Массаж проводят с помощью разогретых камней для проработки отдельных участков тела.



3. Массаж травяными мешочками. Настоящая находка для девушек, которые любят ухаживать за собой. Разогретые мешочки передают все питательные элементы кожи и наполняют ее витаминами.



4. Традиционный тайский массаж в пижамах. Практика проходит по типу йоги с личным мастером. Массажист чувствует каждого гостя и знает, как прорабатывать тело с максимальным комфортом.



К любой программе можно добавить дополнительные уходовые опции. С этим помогут администраторы, которые расскажут о лучших сочетаниях процедур.



В СПА-деревне "Рай" можно провести время и без выбора программы. VIP-апартаменты доступны для аренды под мероприятие или повседневного отдыха в компании друзей.



На каких косметических средствах работают тайские мастера?



— Масла и косметика импортируется из Таиланда В работе мы используем косметику только премиум-сегмента, с подтвержденной ее эффективностью и сертификацией качества, — комментирует директор СПА-деревни "Рай" Дарья Салдина.



Если вы не знаете, какое средство подойдет именно вашей коже или сталкивались с переносимостью, то есть универсальное гипоаллергенное кокосовое масло. Также продукцию можно приобрести для домашнего использования.

