Это был обычный рабочий день в офисе редакции "Про Город Сыктывкар". За продуктивный рабочий год в каждом сотруднике накопилась усталость и напряженность. Мы стали думать, как расслабиться и желательно не потратить на это много времени.

В интернете находим новость, что в Сыктывкаре открылась тайская СПА-деревня "Рай". Компания обещает полное расслабление, отдых и проработку тела реальными специалистами из Таиланда. Не раздумывая ни секунды, мы выбрали VIP-программу и отправили сотрудника испытать это удовольствие на себе.
Медицина, здоровье, красота, лечение
Тонкости восточной философии

Как только вы переступаете порог заведения, сразу погружаетесь в другой мир. Приглушенный, расслабляющий свет, спокойная музыка и нежные ароматы витающие в воздухе: с этого момента вы уже не в зимнем Сыктывкаре, а как будто в жарком Таиланде.

— От красоты интерьера даже пропал дар речи. Запахи приятно закружили голову. Мне показалось, что я реально перенеслась в пространстве и уже не в северной столице. Администраторы предложили выбрать аромат масла для массажа, после чего сразу началось таинство, — делится первыми впечатлениями сотрудник издания "Про Город" Валерия Черных.
Встречают гостя ритуалом омовения ног. В традицию заложена важная восточная философия. Омовение ног — знак глубочайшего уважения к посетителю. Также во время процесса гость знакомится с массажистом, который будет сопровождать его в мир райского удовольствия.

— Омовение ног — очень приятный процесс. Он помог уловить нужный настрой и освоиться. Так меня точно нигде не встречали! — продолжает Валерия.
Медицина, здоровье, красота, лечение
Интерьер тайской СПА-деревни "Рай" выполнен в экологичном стиле, с преобладанием дерева и бамбука. Невероятный аромат древесины делает воздух чистым и свежим.
Медицина, здоровье, красота, лечение
Перезагрузка души и тела

Администраторы провожают гостя в VIP-апартаменты, где уже все готово для таинства. Для каждого посетителя есть чистые полотенца, халат и одноразовое белье.

— Функциональность апартаментов вызывает восторг. В помещении разогреты сразу две сауны: влажная и сухая, есть джакузи. А для самого массажа оборудована отдельная зона. Все кристально чисто и уютно, — говорит Валерия Черных.
Когда гость готов к погружению в таинство, приходит тайский массажист и ритуал начинается.

— Массажист знает необходимое количество русских слов, чтобы контактировать с гостем. Я разделась, легла на кушетку и почти с первых секунд провалилась в негу блаженства, — делится Валерия.
Медицина, здоровье, красота, лечение
От кончиков пальцев ног до головы

В процессе тайского массажа перед мастером стоит задача проработать все тело гостя и снять напряжение с каждой мышцы.

— Теплые нежные руки мастера скользили по телу с помощью тайского аромамасла. Каждое действие дополняло предыдущее. Все части тела массажист прорабатывает отдельно: руки, ноги, спина и шея. Это не передать словами, это нужно испытать! Мозг отключился, все заботы растворились, я погрузилась в легкую дремоту. Тело наливалось теплом, становилось мягким. Казалось, я чувствую удовольствие каждой клеточкой, — комментирует Валерия.

Большая часть тайского массажа посвящена проработке тела, снятию зажимов и напряжения. Его задача активизировать особые точки на теле, отвечающие за внутреннюю энергию. Мастер начинает со ступней, плавно движется по ногам, затем прорабатывает спину и плечи. Далее каждая зона прорабатывается уже детально, с воздействием на энергетические точки.
— Мне казалось, что я в другом мире. Музыка меня убаюкивала, аромат масла мысленно переносил на теплые острова. Тело испытало полное расслабление, ушло напряжение в шее и пояснице. Теперь я поняла, что значит выражение "Как заново родился", — рассказала Валерия Черных.

Когда мастер закончил, он покидает апартаменты. Затем происходит чайная церемония. Гости могут погреться в сауне, принять душ и пообщаться.
Медицина, здоровье, красота, лечение
Медицина, здоровье, красота, лечение
Как пришла идея открыть такое заведение в Сыктывкаре?

— Один из учредителей бизнеса большой фанат Таиланда — его гостеприимства, природы и культуры. Он захотел открыть на Севере место, которое будет согревать в холодные вечера и помогать разгрузиться от стресса. Ведь тайские практики имеют отличный расслабляющий эффект. Первый салон открыл двери в Воркуте, затем спрос появился и в Сыктывкаре, — рассказывает директор СПА-деревни "Рай" Дарья Салдина.

Настоящие ли тайки?

— Мастеров мы приглашали официально через кадровое агентство. У девушек есть международные сертификаты по обучению тайскому массажу и медосмотр. Мы отобрали специалистов с большим опытом работы в Таиланде и других южных странах, — прокомментировала Дарья Салдина.

Какую программу выбрать?

Посетить СПА-деревню "Рай" можно одному, с любимым человеком, подругой или компанией. Такой способ отдыха позволит провести оригинальное свидание, день рождения или девичник.

В салоне предусмотрены 4 основные программы.

1. Оил массаж, подразумевает предварительное разогревание в хаммаме. Если у гостя гипертония, либо важно сохранить макияж, для него подготовят кедровую бочку. Вы сами выбираете зону массажа и его интенсивность. А еще можно подключить дополнительные процедуры: обертывание, скрабирование, маски.

2. Стоун-терапия. Массаж проводят с помощью разогретых камней для проработки отдельных участков тела.

3. Массаж травяными мешочками. Настоящая находка для девушек, которые любят ухаживать за собой. Разогретые мешочки передают все питательные элементы кожи и наполняют ее витаминами.

4. Традиционный тайский массаж в пижамах. Практика проходит по типу йоги с личным мастером. Массажист чувствует каждого гостя и знает, как прорабатывать тело с максимальным комфортом.

К любой программе можно добавить дополнительные уходовые опции. С этим помогут администраторы, которые расскажут о лучших сочетаниях процедур.

В СПА-деревне "Рай" можно провести время и без выбора программы. VIP-апартаменты доступны для аренды под мероприятие или повседневного отдыха в компании друзей.

На каких косметических средствах работают тайские мастера?

— Масла и косметика импортируется из Таиланда В работе мы используем косметику только премиум-сегмента, с подтвержденной ее эффективностью и сертификацией качества, — комментирует директор СПА-деревни "Рай" Дарья Салдина.

Если вы не знаете, какое средство подойдет именно вашей коже или сталкивались с переносимостью, то есть универсальное гипоаллергенное кокосовое масло. Также продукцию можно приобрести для домашнего использования.
Медицина, здоровье, красота, лечение
Кстати

СПА-деревня "Рай" предлагает подарочные сертификаты для ваших близких. Порадуйте любимых чарующим ритуалов заботы о себе.
Медицина, здоровье, красота, лечение
Медицина, здоровье, красота, лечение
Контакты
Чтобы почувствовать себя в раю приходите по адресу в Сыктывкаре: улица Карла Маркса, 192/1.

Если остались вопросы, задайте их по телефону: 8(8212)55-63-44.

Важно
В СПА-деревне "Рай" не оказывают интимных услуг.


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