"Перестала узнавать знакомых на улице":

Центр коррекции зрения в плане решения глазных проблем шагнул далеко вперед и предлагает альтернативный вариант, который направлен на восстановление и лечение с помощью новейших технологий:
Индивидуальных подход и широкий спектр действия
- электростимуляции зрительного нерва — процедура направленная на воздействие на глазной нерв слабыми импульсами тока, побуждающими его к действиям и напоминающие его первоначальный функционал;
- магнитотерапии при помощи аппарата "АМО-АТОС" — безмедикаментозная неинвазивная терапия, действующая посредством бегущего магнитного поля, направленная на решение проблем кровоснабжения в глазу;
- лазерная терапия на аппарате "Витазор" воздействие инфракрасными лазерными лучами. Лазер оказывает противовоспалительное действие, стимулирует циркуляцию жидкости в глазу и восстанавливает кровоток даже в самых мелких капиллярах.
- видеокомпьютерная коррекция зрения прибором "Амблиотрон". Не имеет противопоказаний и особенно эффективна при тяжелых формах аметропии в детском возрасте. Реабилитация пациентов с органическими заболеваниями позволяет поддерживать зрительные функции на максимально возможном для данной патологии уровне.
- Профилактические тренировки зрения на аппарате "Визотроник" предупреждающие изменения зрения на ранних стадиях или до их начала.
Центр коррекции зрения в городе Сыктывкар принимает не только жителей Коми, но и гостей из соседних областей: Кировской, Архангельской и Вологодской. За более чем 20-летний опыт ведения деятельности Центр завоевал расположение тысяч довольных пациентов.
Широкий круг проблем, которые возможно преодолеть с помощью процедур центра, постоянно пополняется:
- атрофия зрительного нерва различного генеза;
- дистрофические поражения сетчатки;
- астенопия; близорукость (миопия); дальнозоркость (гиперметропия);
- амблиопия (ленивый глаз); пресбиопия; птоз;
- открытоугольная глаукома; тромбоз ретинальных вен;
- спазм аккомодации; внутриглазные кровоизлияния (включая свежие);
- иридоциклиты; тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей;
- кератопатия; кератит; неврит зрительного нерва;
- серозный дакриоаденит; хроническое зрительное утомление;
- ложная близорукость; компьютерный зрительный синдром;
- приобретенная близорукость.