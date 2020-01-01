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как коронавирус чуть не унес зрение сыктывкарки

Мировые потрясения, начавшиеся с 2020 года, повлияли на всех жителей планеты. Пандемия и COVID-19 наложили свой отпечаток на жизнь каждого, кто столкнулся с этим недугом. Природа заболевания так и осталась до конца неизученной и непредсказуемой. Несмотря на утихший рост числа заболевших отголоски последствий перенесенной инфекции все еще преследуют выздоровевших людей. Высокое или низкое давление, головные боли, онемение конечностей, падение или рост аппетита, выпадение волос, ухудшение состояния кожи, ногтей, проблемы работы ЖКТ и других систем организма, а также постепенное или резкое падение зрения — список последствий болезни весьма разнообразен, но как же с ними бороться?
Зубы, стоматология, протезирование
Своей историей борьбы с побочными эффектами после COVID-19 поделилась с редакцией "Pro Город" жительница Сыктывкара Юлия Сергеева:
 
 
— Я никогда не думала, что это (перенесенная болезнь и последствия, прим. ред.) может коснуться непосредственно меня. Слышала истории о тяжелых восстановлениях после "короны" от родственников и знакомых в преклонном возрасте. Думала, что старшему поколению все болячки перенести сложнее — уже иммунитет не тот.
Последствия COVID-19: кому грозит?

В современной медицине все еще не существует единого подхода к определению группы риска, которая чаще других заболевших может быть подвержена побочным ухудшениям здоровья. Также не ограничен круг систем организма, которые наиболее угнетены во время заболевания, поэтому последствия могут отразиться на любом органе и на любой функции у пациентов любого возраста, независимо от тяжести болезни.
 
 
— После болезни начались проблемы со зрением, хоть и перенесла "корону" не тяжелее остальных, без больших поражений, — рассказывает Юлия.

— Первые странности замечать начала постепенно. Поплыли контуры предметов, перестала узнавать знакомых на улице — сложно было фокусироваться на лицах. Всю жизнь была единица — разница стала очевидна буквально в первые месяцы. Окулист посоветовала не откладывать решение в долгий ящик, кровообращение зрительного нерва становится скудным, велики шансы потерять значительный процент зрения без возможности восстановления и прийти к полной атрофии глаза. Впервые стало страшно за зрение и за свою жизнь, казалось, что пути назад уже скоро может не быть, но ослепнуть не входило в мои планы, — делится воспоминаниями Юлия.
Зубы, стоматология, протезирование
Восстановление зрения за один прием: мифы и реальность

На сегодняшний день существует огромное количество способов вернуть утерянное зрение. Разнообразные инъекции, физиотерапия, хирургические и лазерные оперативные и неоперативные методы мгновенного лечения. Набирающая популярность лазерная коррекция зрения обещает вернуть зрение до единицы за один сеанс, но так ли это? Насколько это безопасно и какие есть противопоказания? Этими вопросами задалась наша героиня.
 
 
— Первая мысль — лазерная коррекция, — рассказывает Юлия Сергеева. — Я уже многое читала о ней, смотрела отзывы, но всегда что-то останавливало. Был страх перед лазерным лучом и болью все-таки это глаз — самое хрупкое в организме, второго шанса может не быть. Еще и сложно было выбрать клинику — уже видела неудачный опыт коррекции у коллеги. В моей душе поселились сомнения, но времени на раздумья было непозволительно мало.
Зубы, стоматология, протезирование
Альтернативные подходы к лечению: без операции, боли, реабилитации
 
 
— Я пришла в Центр коррекции зрения на Первомайской 34, уже просто от безысходности, — делиться своими воспоминаниями Юлия. — Решила попробовать разные варианты лечения, тем более, как выяснилось, для лазерной коррекции у меня нашлось серьезное противопоказание — особенности строения роговицы — лазер был опасен для меня.
Центр коррекции зрения в городе Сыктывкар — одна из клиник-первопроходцев в офтальмологии, которая выбрала путь неинвазивной, безмедикаментозной, безоперативной методики лечения заболеваний глаз.


Разнообразие методик: путь без лекарств к здоровью
 
 
— Уже на консультации я поняла, что моя проблема решаема, меня обследовали, подобрали программу, предложили курс процедур на магнитном аппарате (аппарат АМО-АТОС для магнитной терапии глаза — прим. ред.) и я не раздумывая приступила к лечению, — рассказывает девушка о своем первом посещении клиники.
Магнитотерапия при помощи аппарата "АМО-АТОС" — одна из процедур клиники Центра коррекции зрения — это безмедикаментозная неинвазивная терапия, действующая посредством бегущего магнитного поля, направленная на решение проблем кровоснабжения в глазу.

АМО-АТОС воздействуя на кровеносную систему восстанавливает прилив крови к зрительному нерву и глазному яблоку, способствует доставлению питательных веществ и кислорода из организма к глазу и решает проблему закупорки сосудов и капилляров. Процедура помогает вернуть исходную функцию зрительному нерву и "напомнить" о движении в круге кровообращения в глазном яблоке.


Каждая процедура — шаг к здоровью
 
 
— После первых процедур я сразу почувствовала положительную динамику, отлегло как-то, значит иду на поправку, но врач рекомендовала не сходить с заданного курса - продолжать лечение и закреплять результат. Я ни о чем не жалею, приучила себя заниматься в аппарате по несколько минут, оказывается вернуть зрение возможно. Время от времени буду повторять для профилактики, это очень бюджетно, а эффект бесценен, — подводит итоги пациентка клиники.
Центр коррекции зрения в плане решения глазных проблем шагнул далеко вперед и предлагает альтернативный вариант, который направлен на восстановление и лечение с помощью новейших технологий:
  • электростимуляции зрительного нерва — процедура направленная на воздействие на глазной нерв слабыми импульсами тока, побуждающими его к действиям и напоминающие его первоначальный функционал;
  • магнитотерапии при помощи аппарата "АМО-АТОС" — безмедикаментозная неинвазивная терапия, действующая посредством бегущего магнитного поля, направленная на решение проблем кровоснабжения в глазу;
  • лазерная терапия на аппарате "Витазор" воздействие инфракрасными лазерными лучами. Лазер оказывает противовоспалительное действие, стимулирует циркуляцию жидкости в глазу и восстанавливает кровоток даже в самых мелких капиллярах.
  • видеокомпьютерная коррекция зрения прибором "Амблиотрон". Не имеет противопоказаний и особенно эффективна при тяжелых формах аметропии в детском возрасте. Реабилитация пациентов с органическими заболеваниями позволяет поддерживать зрительные функции на максимально возможном для данной патологии уровне.
  • Профилактические тренировки зрения на аппарате "Визотроник" предупреждающие изменения зрения на ранних стадиях или до их начала.
Индивидуальных подход и широкий спектр действия

Центр коррекции зрения в городе Сыктывкар принимает не только жителей Коми, но и гостей из соседних областей: Кировской, Архангельской и Вологодской. За более чем 20-летний опыт ведения деятельности Центр завоевал расположение тысяч довольных пациентов.

Широкий круг проблем, которые возможно преодолеть с помощью процедур центра, постоянно пополняется:
  • атрофия зрительного нерва различного генеза;
  • дистрофические поражения сетчатки;
  • астенопия; близорукость (миопия); дальнозоркость (гиперметропия);
  • амблиопия (ленивый глаз); пресбиопия; птоз;
  • открытоугольная глаукома; тромбоз ретинальных вен;
  • спазм аккомодации; внутриглазные кровоизлияния (включая свежие);
  • иридоциклиты; тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей;
  • кератопатия; кератит; неврит зрительного нерва;
  • серозный дакриоаденит; хроническое зрительное утомление;
  • ложная близорукость; компьютерный зрительный синдром;
  • приобретенная близорукость.
Зубы, стоматология, протезирование
Но кроме перечисленного в Центре позаботятся о вашей реабилитации и коррекции неудовлетворительных результатов после рефракционной хирургии; эффективного снижения темпа падения остроты зрения; стабилизации зрительных функций.

Особо популярны профилактические процедуры для лиц, работающих в режиме зрительного напряжения и у школьников первых лет обучения.

Опытные специалисты – врачи-офтальмологи комплексно подойдут к индивидуальной диагностике, выявлению недочетов и подбору путей разрешения для любого случая – от легких до сложнейших.

Для того чтобы программа профилактики и лечения охватила максимальное количество возможностей, при этом без навязывания лишних процедур и с минимальными финансовыми затратами, шаги на пути к здоровому взгляду постоянно обсуждаются доктором и пациентом совместно.
Зубы, стоматология, протезирование
Узнать больше подробностей о процедурах, ценах, а также много полезного и интересного о здоровье ваших глаз, можно в официальном сообществе Центра коррекции зрения в "ВКонтакте" https://vk.com/club11208608

Адрес в Сыктывкаре:
улица Первомайская, 34.

Телефон:
8(8212)24-72-50.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА. 18+
Реклама. ООО Центр Коррекции зрения.
ОГРН: 1041100414520.
Erid: LjN8K588n.
 
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