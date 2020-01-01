— После болезни начались проблемы со зрением, хоть и перенесла "корону" не тяжелее остальных, без больших поражений, — рассказывает Юлия.



— Первые странности замечать начала постепенно. Поплыли контуры предметов, перестала узнавать знакомых на улице — сложно было фокусироваться на лицах. Всю жизнь была единица — разница стала очевидна буквально в первые месяцы. Окулист посоветовала не откладывать решение в долгий ящик, кровообращение зрительного нерва становится скудным, велики шансы потерять значительный процент зрения без возможности восстановления и прийти к полной атрофии глаза. Впервые стало страшно за зрение и за свою жизнь, казалось, что пути назад уже скоро может не быть, но ослепнуть не входило в мои планы, — делится воспоминаниями Юлия.