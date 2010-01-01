Чек-лист
для водителей:
как избежать дорогого
ремонта машины?

Автосервис
Каждый водитель хотел бы не знать забот с автомобилем, кроме периодической заправки бензином. Но машина — сложное устройство, наполненное электроникой, множеством частей и механизмов. Каждая деталь требует ухода и периодической замены. К тому же есть понятие сезонной подготовки авто. Чтобы облегчить автовладельцам уход за своим "железным конем", рассказываем что и как часто нужно проверять и менять.

Замена жидкостей

Проверять уровень моторного масла следует не реже одного раза в месяц. Полную замену вместе с фильтром обычно проводят каждые 7-9 тысяч километров.

Охлаждающую жидкость доливают по необходимости, а меняют примерно каждые 160 тысяч километров. Сам бочок стоит проверять каждые две недели. Трещина в нем грозит потерей антифриза и дорогостоящим ремонтом.

Тормозную жидкость меняют каждые 40 тысяч километров.

Жидкость для гидроусилителя руля рекомендовано проверять каждый месяц. Ее уровень отражается в специальном окошке.

Тормозные колодки

На машина с автоматической коробкой передач их меняют каждые 25 тысяч километров, с механической — каждые 30 тысяч. Помните, что колодки всегда меняют парами.

Замена фильтров

Топливный фильтр на бензиновом двигателе меняют каждые 80 тысяч пробега, на дизельном каждые 20-30 тысяч. Сетку бензонасоса рекомендуют менять вместе с фильтром.

Воздушный фильтр на бензиновом двигателе подлежит замене каждые 30-40 тысяч километров пробега, на дизельном — каждые 30 тысяч.

Салонный фильтр меняют не реже, чем каждые 20 тысяч километров пробега. А лучше его обновлять раз в 4 месяца.

Свечи зажигания

Эта деталь подлежит замене каждые 30-40 тысяч километров пробега. Либо если вы заметили, что мотор начал хуже работать из-за пропусков зажигания.

Цепь газораспределительного механизма

Она меняется не реже, чем каждые 150 тысяч километров пробега.

Аккумулятор

Чтобы в морозы машина заводилась с большей вероятностью, АКБ стоит менять каждые 40-60 тысяч километров. Или не реже, чем раз в 3-4 года.

Своевременный уход за автомобилем продлевает его срок службы и снижает риск серьезного дорогостоящего ремонта. Но не каждую деталь возможно заменить самостоятельно. "Pro Город Сыктывкар" подготовил подборку компаний, которые занимаются обслуживанием, ремонтом автомобилей и продажей автозапчастей и комплектующих.
Автосервис

Купить и поменять в одном месте: Автоцентр "Китай-Авто" экономит время и деньги своих клиентов

Более 15 лет в Сыктывкаре обслуживанием и ремонтом автомобилей занимается сервисный центр "Китай-Авто". Там можно получить комплексное обслуживание: мастера выполнят всю необходимую работу, а если потребуются запчасти, их можно приобрести здесь же. В "Китай-Авто" есть в наличии расходные материалы для проведения ТО, детали подвески, кузовные элементы, оптика, детали крепежей, аксессуаров и другие запчасти на многие марки автомобилей.
Адреса в Сыктывкаре:
— улица Орджоникидзе, 95/4
(магазин автозапчастей);
— улица Индустриальная,
20/3 (сервисный центр).

Телефон:
— 8(8212) 55-55-66 (общий номер);
— 8(8212) 55-93-05 (магазин);
— 8(8212) 56-21-56 (сервис);
— 8(8212) 57-90-09 (кузовной).
Профессиональное оборудование, опыт и квалификация сотрудников обеспечивают высокое качество работ. Комплексный подход "Сервис+Магазин" — это расширенная гарантия и качество предоставляемых услуг.
Специалисты по кузовному ремонту качественно и в срок выправят вмятины, проведут сварочные работы, а также окрасят кузов. Всю ответственность за подбор краски станция берет на себя. В слесарном цехе проведут грамотную диагностику и выполнят ремонт. Не будет проблем и с установкой дополнительного оборудования.

Кроме того АТЦ "Китай-Авто" — официальный дилер автомобильных смазочных материалов и технических жидкостей ARECA. Что позволяет подобрать наиболее подходящие и качественные масла к автомобилям клиента.
В сервисном центре "Китай-Авто" предлагают следующие услуги:
— слесарно-механические работы;
— планово-технические работы;
— сварочные работы;
— кузовные рихтовочные работы;
— покрасочные работы;
— замена ветровых стекол;
— полировка фар и кузова;
— электро-диагностические работы;
— развал схождения колес;
— проверка и чистка топливных форсунок.

Для постоянных клиентов действует политика лояльности:
  • для консультации и оказания технической помощи специалисты выезжают бесплатно;
  • выдают карту со скидкой 10% на все товары и услуги АТЦ "Китай-Авто";
  • в случае поломки до сервисного центра транспорт постоянных клиентов в черте города доставят бесплатно.

Так же можно приобрести подарочные сертификаты разных номиналов.
Если вы еще не являетесь постоянным клиентом, "Китай-Авто" также поможет вам в случае поломки эвакуировать машину до своего сервисного центра со скидкой 50%
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10 причин почему Сыктывкарцы выбирают автосервис "Автотехнология"

Каждому владельцу авто известно, что машина требует регулярного обслуживания и ремонта. Порой, поломка происходит неожиданно. Что-то можно починить самостоятельно, но некоторые работы могут провести только специалисты.
Адрес в Сыктывкаре: улица Станционная, 78.
Телефон: 8(904)2000-290.
С любой проблемой можно обратиться в автосервис "Автотехнология". В компании предлагают полный комплекс услуг:
— сход-развал;
— заправка кондиционера;
— ремонт рулевых реек;
— ремонт подвески;
— проверка и ремонт электрической части автомобиля;
— ремонт двигателя;
— диагностика тормозной системы;
— кузовной ремонт различной сложности;
— локальная покраска, полная покраска, полировка, восстановление после ДТП, подготовка автомобиля к продаже;
— ремонт МКПП, замена масла во всех агрегатах.

Запчасти можно приобрести самостоятельно или купитьвсе необходимое на месте.

Если вы планируете ремонт или обслуживание в автосервисе "Автотехнология", диагностику проведут бесплатно. Еще можно получить скидку 5%*. Для этого оформите заявку через сайт.

Также компания занимается ремонтом коммерческого транспорта. Теперь в "Автотехнологии" есть и услуги шиномонтажа.

95% клиентов довольны услугами "Автотехнологии", об этом говорит высокая оценка на известных сервисах-навигаторах.

Почему клиенты выбирают "Автотехнологию":
1. Удобное расположение в черте города.
2. Комфортный подъезд к СТО.
3. Оборудование регулярно обслуживается и калибруется.
4. Практически весь спектр услуг в одном месте.
5. Светлые чистые боксы.
6. Интерактивная зона ожидания.
7. Полное документальное сопровождение.
8. Гарантия на все выполненные работы.
9. Персонал с большим опытом работы в авто сфере.
10. Все услуги возможно получить в кредит или с беспроцентной рассрочкой от банка-партнера*.
*Скидка не распространяется на услуги заправки кондиционера и развала схождения.
*Кредит предоставляется банком "Тинькофф".
ИП Юркина Н. М. ИНН 110116177888 Erid: LjN8KQvdh
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