С любой проблемой можно обратиться в автосервис "Автотехнология". В компании предлагают полный комплекс услуг:
— сход-развал;
— заправка кондиционера;
— ремонт рулевых реек;
— ремонт подвески;
— проверка и ремонт электрической части автомобиля;
— ремонт двигателя;
— диагностика тормозной системы;
— кузовной ремонт различной сложности;
— локальная покраска, полная покраска, полировка, восстановление после ДТП, подготовка автомобиля к продаже;
— ремонт МКПП, замена масла во всех агрегатах.
Запчасти можно приобрести самостоятельно или купитьвсе необходимое на месте.
Если вы планируете ремонт или обслуживание в автосервисе "Автотехнология", диагностику проведут бесплатно. Еще можно получить скидку 5%*. Для этого оформите заявку через сайт
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Также компания занимается ремонтом коммерческого транспорта. Теперь в "Автотехнологии" есть и услуги шиномонтажа.
95% клиентов довольны услугами "Автотехнологии", об этом говорит высокая оценка на известных сервисах-навигаторах.
Почему клиенты выбирают "Автотехнологию":
1. Удобное расположение в черте города.
2. Комфортный подъезд к СТО.
3. Оборудование регулярно обслуживается и калибруется.
4. Практически весь спектр услуг в одном месте.
5. Светлые чистые боксы.
6. Интерактивная зона ожидания.
7. Полное документальное сопровождение.
8. Гарантия на все выполненные работы.
9. Персонал с большим опытом работы в авто сфере.
10. Все услуги возможно получить в кредит или с беспроцентной рассрочкой от банка-партнера*.