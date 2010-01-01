Каждый водитель хотел бы не знать забот с автомобилем, кроме периодической заправки бензином. Но машина — сложное устройство, наполненное электроникой, множеством частей и механизмов. Каждая деталь требует ухода и периодической замены. К тому же есть понятие сезонной подготовки авто. Чтобы облегчить автовладельцам уход за своим "железным конем", рассказываем что и как часто нужно проверять и менять.



Замена жидкостей



Проверять уровень моторного масла следует не реже одного раза в месяц. Полную замену вместе с фильтром обычно проводят каждые 7-9 тысяч километров.



Охлаждающую жидкость доливают по необходимости, а меняют примерно каждые 160 тысяч километров. Сам бочок стоит проверять каждые две недели. Трещина в нем грозит потерей антифриза и дорогостоящим ремонтом.



Тормозную жидкость меняют каждые 40 тысяч километров.



Жидкость для гидроусилителя руля рекомендовано проверять каждый месяц. Ее уровень отражается в специальном окошке.



Тормозные колодки



На машина с автоматической коробкой передач их меняют каждые 25 тысяч километров, с механической — каждые 30 тысяч. Помните, что колодки всегда меняют парами.



Замена фильтров



Топливный фильтр на бензиновом двигателе меняют каждые 80 тысяч пробега, на дизельном каждые 20-30 тысяч. Сетку бензонасоса рекомендуют менять вместе с фильтром.



Воздушный фильтр на бензиновом двигателе подлежит замене каждые 30-40 тысяч километров пробега, на дизельном — каждые 30 тысяч.



Салонный фильтр меняют не реже, чем каждые 20 тысяч километров пробега. А лучше его обновлять раз в 4 месяца.



Свечи зажигания



Эта деталь подлежит замене каждые 30-40 тысяч километров пробега. Либо если вы заметили, что мотор начал хуже работать из-за пропусков зажигания.



Цепь газораспределительного механизма



Она меняется не реже, чем каждые 150 тысяч километров пробега.



Аккумулятор



Чтобы в морозы машина заводилась с большей вероятностью, АКБ стоит менять каждые 40-60 тысяч километров. Или не реже, чем раз в 3-4 года.



Своевременный уход за автомобилем продлевает его срок службы и снижает риск серьезного дорогостоящего ремонта. Но не каждую деталь возможно заменить самостоятельно. "Pro Город Сыктывкар" подготовил подборку компаний, которые занимаются обслуживанием, ремонтом автомобилей и продажей автозапчастей и комплектующих.

