Еда с доставкой
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Роллы и пицца
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В Сыктывкаре около 140 заведений, которые могут доставить еду на дом или в офис. У каждого свое меню, зоны доставки и выгодные предложения. Чтобы вы не тратили часы на поиск нужного заведения, "Pro Город" подготовил список служб доставки еды в Сыктывкаре.
На что обратить внимание при выборе службы доставки?

• Ассортимент. Если вы собрались компанией, важно, чтобы для каждого нашлось блюдо по душе.
• Надежность. Обратите внимание на срок работы и почитайте отзывы. Еще можно узнать у близких, какой службе доставки они доверяют.
• Скорость. Важно, чтобы ваш заказ прибыл без опозданий. Нет ужасней ситуации, когда гости сидят на вашем празднике за пустым столом. Поэтому, готовясь к торжеству, заблаговременно сделайте пробный заказ. Так вы оцените скорость доставки и качество блюд.
• Удобные интернет-ресурсы. Многим комфортнее выбрать блюда онлайн: почитать состав, посмотреть фото, увидеть итоговую стоимость.
• Способы оплаты. Сегодня практически каждая служба доставки имеет терминалы для безналичного платежа.
Роллы и пицца

Скидки до 99% и японская пицца: почему сыктывкарцы выбирают "Сушираму"?

Миссия заведения — действительно качественная японская еда по доступным ценам для каждого любителя суши.

История сети "Суширама" в Сыктывкаре началась более 10 лет назад. В условиях высокой конкуренции — это внушительный срок. Занимать одну из лидирующих позиций среди служб доставки в столице Коми компании удается за счет чуткого отношения к клиентам, тотальному контролю своей продукции и привлекательных акций.

Одна из отличительных особенностей "Суширамы" — реагирование на обратную связь от своих клиентов. Руководство прислушивается к пожеланиям, а замечания оперативно исправляются.

Чем сыктывкарцев привлекает "Суширама":
— широким меню. К заказу доступны более 50 позиций роллов, в том числе сладкие, суши и гунканы, 7 комбинаций вок-коробочек, в которые можно добавить дополнительный соус, салаты, запеченные мидии и японские супы;
— работой поваров, которые соблюдает мировые стандарты приготовления блюд японской кухни;
— уютной атмосферой и дружелюбными администраторами;
— соблюдением всех санитарных норм;
— доступными ценами для каждого покупателя;
— возможностью без предоплаты сделать заказ по телефону и получить его в указанное время без очереди.

В "Сушираме" можно получить скидку до 99%!

Для этого нужно скачать приложение в App store или Google play и зарегистрироваться. За покупки будут начисляться кэшбек: 6% от суммы чека. Им можно оплатить до 99% заказа. 1 балл равен 1 рублю.

При первой регистрации на счет поступят 50 приветственных баллов, которые вы можете мгновенно использовать при покупке от 300 рублей. За рекомендацию приложения друзьям и близким начислят 25 баллов после их первого заказа. Затем на ваш счет будет поступать до 5% от следующих покупок по рекомендации. Для постоянных клиентов кэшбек увеличивается до 10%.

А еще в "Сушираме" можно попробовать изысканную японскую пиццу. Ее особенность в том, что она готовится на листе нори с рисом. В состав входят: сочная морковь, ароматнейший зеленый лук, сладкая паприка и нежнейший сыр моцарелла. А дополнительный топпинг раскроет новые вкусовые грани.
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Адрес в Сыктывкаре: улица Первомайская, 115
Телефон: 33-77-33

Европейская и азиатская кухня в Сыктывкаре от службы доставки "Оригами"

Любая гостеприимная хозяйка стремиться вкусно и сытно накрыть праздничный стол. Но что делать, когда гости неожиданно оказались на пороге? Сделать заказ готовых блюд и ожидать доставку.

Основными направлениями доставки "Оригами"являются роллы, но это не те типичные кусочки, которые вы сейчас представили. Блюда от "Оригами" - это инновация.

Самая главная особенность - огромный размер роллов. Так, если сравнить со стандартными роллами, один ролл от Оригами будет в два, а то и в три раза больше. Сочные, свежие, нежные или хрустящие, горячие и охлажденные - богатое разнообразие меню не оставит равнодушным ни одного гостя за вашим столом.

Кроме азиатской в меню представлены блюда европейской кухни, такие как нежное тальятелле с лососем в сливочном соусе, горячая, щедро начиненная пицца, паста ди маре, свежие разнообразные салаты, несколько вариаций приготовления картофеля, удоны, супы по рецептам кухонь стран Европы и аппетитные сэндвичи.

Стоит попробовать все, чтобы составить свой топ блюд от "Оригами". Оригами ежедневно проводит выгодные акции, запускает конкурсы и розыгрыши, следить за которыми будет проще, подписавшись на официальное сообщество компании по ссылке.

Сделать заказ, ознакомиться с предложениями и узнать больше подробностей можно на сайте службы, а также по телефонам: 55-44-21, 577 - 355, 89042704421.

В Оригами доступен самовывоз и доставка, даже в самые отдаленные районы. По поводу времени и стоимости доставки, уточняйте у администратора.
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Адрес в городе Сыктывкаре: улица Старовского, дом 51, кор. А.

Где заказать большой
сет роллов на компанию:
Crazy Tuna накормит сыктывкарцев

Спешим поделиться радостной новостью - франшиза с более чем восьмилетним опытом приготовления и доставки роллов в тех городах страны дошла до столицы Коми республики.

Вы будете приятно удивлены высококлассным сервисом, быстрой доставкой и разнообразным богатым меню, в котором представлены не только порционные роллы и суши, но и выгодные сеты.

Так, например сет "Большая компания" идеально подойдет для широкого застолья. Он состоит из десяти видов вкуснейших роллов и его вес достигает почти два с половиной килограмма, а это целых восемьдесят кусочков - такого вы еще не пробовали!

Ознакомиться с составом сета можно по ссылке в меню группы Crazy Tuna.

Каждый гурман на вашем празднике найдет на столе тот самый вкус, который придется ему по душе и точно не уйдет голодным с вашего застолья. "Большая компания" лидирует по разнообразию вкусов, количеству порций и выгодной цены среди предложений компании. Точно стоит попробовать!

Также действует постоянное акционное меню из 7 разнообразных сетов со скидкой 10%.

В Crazy tuna работают все форматы получения заказа: доставка и самовывоз. А так же можно забежать на огонек и перекусить в небольшом уютном кафе.

Ролл "Калифорния в кунжуте" в подарок при заказе от 700 рублей. Получить промокод можно по ссылке. Акция действует бессрочно.

По городу действует бесплатная доставка при заказе от 700 рублей.
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Сделать заказ, ознакомиться с предложениями и узнать больше подробностей можно в группе в "Вконтакте", а также по телефонам: +7(912) 863-22-25 или 33-22-25.

Режим работы с понедельника по воскресенье,
без выходных с 10:00 до 23:00, без перерыва.

Адрес в городе Сыктывкаре: улица Куратова, дом 42.

Заморские блюда и быстрая доставка еды в Сыктывкаре от "По суши".

В наше время, когда магазины заполнены разнообразными продуктами российских и зарубежных производителей, человека часто посещает желание попробовать чего-то необычного, испытать новые гастрономические ощущения. При этом хочется не заморачиваться самостоятельно, чтобы создать кулинарный шедевр, а получить его свежим, правильно приготовленным, да ещё и быстро.

Служба доставки готовых блюд "По суши" открылась в Сыктывкаре и предлагает любителям азиатской и европейской кухни широкий ассортимент блюд.

Крупные, сочные суши, разнообразные виды роллов, горячая, ароматная пицца, закуски на любой случай, воки и супы — все это вы найдете в меню "По суши".

При приготовлении блюд используются только качественные свежие продукты, проходящие строгий отбор.

Высококлассные повара с вниманием и чуткостью следуют авторским и классическим рецептам, удивительно сочетают необычные ингредиенты.

А после аккуратно собирают и тщательно упаковывают заказ, чтобы он вовремя попал на ваш стол и поразил вас своей свежестью.

Служба доставки "По суши" в честь открытия готова радовать своих клиентов акцией и до конца ноября 2023 года дарит порцию роллов Филадельфия.

Условия участия просты: сделать фото заказа и оставить отзыв в истории на своей странице в любой социальной сети. Подарок будет доступен при следующем заказе.

Также действуют постоянные предложения: скидка 20% на чек при самовывозе заказа и бесплатная доставка при покупке на сумму от 1000 рублей.

Оформить заказ и получить дополнительную информацию можно на сайте службы доставки по ссылке: и по телефону: 71-00-99.


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Адрес в городе Сыктывкар: улица Свободы, дом 27.
Режим работы с понедельника по воскресенье, без выходных и перерыва с 11:00 до 23:00.

Почему суши и роллы
так популярны в России?

Японская кухня плотно закрепилась в повседневной жизни россиян. Если раньше роллы заказывали только к праздничным событиям, то сейчас повод не нужен. Чем же японская кухня так покорила людей?

В первую очередь — разнообразие. Суши и роллы имеют множество комбинаций сочетания ингредиентов, которые дают возможность из раза в раз пробовать новые вкусы. Рыба, курица, овощи, фрукты, соусы, нежный сливочный сыр с использованием разных способов приготовления находят отклик даже у гурманов.

Клиентам важна свобода выбора, поэтому службы доставки роллов продумывают меню так, чтобы можно было побаловать себя заморским блюдом и поужинать в одиночестве под любимый сериал, либо заказать набор из любимых позиций для большой компании на праздник.

И, конечно, польза блюд. Основные составляющие роллов — рыба и морепродукты, которые богаты белком и жирными кислотами омега-3. Именно они участвуют в построении мышц и укреплении иммунитета. А листы нори содержат йод, ретинол и витамины Е и С.

Порадовать сыктывкарцев блюдами популярной японской кухни может служба доставки "Суши Фишка". Филиалы компании нашли своих клиентов не только в Сыктывкаре, но и еще в 27 городах. Успех к "Суши Фишка" пришел благодаря внимательному отбору продуктов, профессионализму сотрудников и регулярным выгодным предложениям.

"Суши Фишка" любит своих клиентов и регулярно делает им подарки: за фотоотзыв на стене группы дарят роллы. Там же регулярно выкладывают промокоды на скидку или бесплатные позиции к заказу. А еще для подписчиков проводят розыгрыши вкусных призов. Чтобы первыми получать информацию о новых акциях, подпишитесь на уведомления.

Меню "Суши Фишка" радует выбором: маленькие и классические роллы, нежные запеченные и жареные, острые и вегетарианские. А также популярные закуски: картофель фри, наггетсы и креветки в кляре.

Узнать составы и цены блюд можно на сайте.
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Телефон: 8(800)500-48-24.
Выпечка
Заказ можно оформить по телефону: 8 800 250 33 55,
а также на официальном сайте
службы доставки

и в группе в "Вконтакте":

На все интересующие вопросы вам ответят операторы.

"По-домашнему! С любовью! По-коми!": где заказать настоящие вкусные пироги

Испокон веков праздничные столы в России славились своим разнообразием и богатым убранством. Местное гостеприимство и широкая русская душа всегда были фундаментом нашего менталитета. Мясные, рыбные и овощные блюда сменяли друг друга на пиршествах, но неизменным на столе всегда был хлеб, а именно пирог. Ягодный, мясной, рыбный, с овощами и другими начинками. Пирог по сегодняшний день гвоздь любого застольного мероприятия. Но где же в нашем современном мире встретить тот самый вкус?

Служба доставки "Пироги по-коми" предлагает широкий ассортимент своей продукции: дрожжевые, слоеные, пироги на песочном тесте с различными видами сытных и сладких начинок на любой вкус, также в ассортименте представлены шаньги и чукуры, готовящиеся на ржаном тесте.

"Пироги по-коми" была открыта еще в 2013 году в столице Коми республики - Сыктывкаре. Сеть стремительно росла и сейчас служба доставки "Пироги по-коми" представлена в трех городах нашей страны, в Сыктывкаре, в Ухте и столице нашей Родины - Москве, где "Пироги по-коми" покорили местных жителей неповторимым колоритом национальной кухни!

В компании работают высококвалифицированные профессионалы, которые готовят вкуснейшие изделия из теста, сохранив неизменными древние рецептуры и народную технологию, выработанную веками, эстетично оформляют их по вашему заказу и доставляют к вашему столу свежими и горячими. Объединение современных технологий, быстрой доставки и национальных хитростей приготовления рождает тот самый продукт, который уже завоевал сердца тысяч покупателей. В приготовлении используются только качественные ингредиенты: никаких полуфабрикатов, эмульгаторов, добавок, красителей и ароматизаторов.

Пикантные, будоражащие аппетит, ароматы теста, ягод, мясной начинки и сам запах разогретой печи для нашего менталитета - это волшебство, отсылающее нас далеко к истокам нашей истории, объединяющее семьи, города и даже страны, которым близка культура коми и тем, кто только знакомиться с ней. На любом праздничном столе и по любому поводу можно увидеть продукцию от "Пироги по-коми". Это вдохновляет компанию двигаться дальше, совершенствоваться и развивать производство.

На сегодняшний день у покупателей востребованы как большие, так и комбо наборы из мини-пирогов на любой вкус и в любом количестве. От тихого семейного ужина до широкого веселого пира - "Пироги по-коми" позаботятся и накормят всех! Каждый останется доволен и унесет с собой частичку народного гостеприимства и тепла.
Реклама. ИП Надуева А.В. ИНН: 110116817760. Erid: LjN8K8fXU
Адрес в городе Сыктывкар: ул. Гаражная, дом 11, Режим работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 20:00, в выходные с 10.00 до 20:00
Девиз компании: "По-домашнему! С Любовью!"
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