"По-домашнему! С любовью! По-коми!": где заказать настоящие вкусные пироги

Испокон веков праздничные столы в России славились своим разнообразием и богатым убранством. Местное гостеприимство и широкая русская душа всегда были фундаментом нашего менталитета. Мясные, рыбные и овощные блюда сменяли друг друга на пиршествах, но неизменным на столе всегда был хлеб, а именно пирог. Ягодный, мясной, рыбный, с овощами и другими начинками. Пирог по сегодняшний день гвоздь любого застольного мероприятия. Но где же в нашем современном мире встретить тот самый вкус?



Служба доставки "Пироги по-коми" предлагает широкий ассортимент своей продукции: дрожжевые, слоеные, пироги на песочном тесте с различными видами сытных и сладких начинок на любой вкус, также в ассортименте представлены шаньги и чукуры, готовящиеся на ржаном тесте.



"Пироги по-коми" была открыта еще в 2013 году в столице Коми республики - Сыктывкаре. Сеть стремительно росла и сейчас служба доставки "Пироги по-коми" представлена в трех городах нашей страны, в Сыктывкаре, в Ухте и столице нашей Родины - Москве, где "Пироги по-коми" покорили местных жителей неповторимым колоритом национальной кухни!



В компании работают высококвалифицированные профессионалы, которые готовят вкуснейшие изделия из теста, сохранив неизменными древние рецептуры и народную технологию, выработанную веками, эстетично оформляют их по вашему заказу и доставляют к вашему столу свежими и горячими. Объединение современных технологий, быстрой доставки и национальных хитростей приготовления рождает тот самый продукт, который уже завоевал сердца тысяч покупателей. В приготовлении используются только качественные ингредиенты: никаких полуфабрикатов, эмульгаторов, добавок, красителей и ароматизаторов.



Пикантные, будоражащие аппетит, ароматы теста, ягод, мясной начинки и сам запах разогретой печи для нашего менталитета - это волшебство, отсылающее нас далеко к истокам нашей истории, объединяющее семьи, города и даже страны, которым близка культура коми и тем, кто только знакомиться с ней. На любом праздничном столе и по любому поводу можно увидеть продукцию от "Пироги по-коми". Это вдохновляет компанию двигаться дальше, совершенствоваться и развивать производство.



На сегодняшний день у покупателей востребованы как большие, так и комбо наборы из мини-пирогов на любой вкус и в любом количестве. От тихого семейного ужина до широкого веселого пира - "Пироги по-коми" позаботятся и накормят всех! Каждый останется доволен и унесет с собой частичку народного гостеприимства и тепла.

