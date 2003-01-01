Миссия заведения — действительно качественная японская еда по доступным ценам для каждого любителя суши.
История сети "Суширама" в Сыктывкаре началась более 10 лет назад. В условиях высокой конкуренции — это внушительный срок. Занимать одну из лидирующих позиций среди служб доставки в столице Коми компании удается за счет чуткого отношения к клиентам, тотальному контролю своей продукции и привлекательных акций.
Одна из отличительных особенностей "Суширамы" — реагирование на обратную связь от своих клиентов. Руководство прислушивается к пожеланиям, а замечания оперативно исправляются.
Чем сыктывкарцев привлекает "Суширама":
— широким меню. К заказу доступны более 50 позиций роллов, в том числе сладкие, суши и гунканы, 7 комбинаций вок-коробочек, в которые можно добавить дополнительный соус, салаты, запеченные мидии и японские супы;
— работой поваров, которые соблюдает мировые стандарты приготовления блюд японской кухни;
— уютной атмосферой и дружелюбными администраторами;
— соблюдением всех санитарных норм;
— доступными ценами для каждого покупателя;
— возможностью без предоплаты сделать заказ по телефону и получить его в указанное время без очереди. В "Сушираме" можно получить скидку до 99%!
Для этого нужно скачать приложение в App store или Google play
и зарегистрироваться. За покупки будут начисляться кэшбек: 6% от суммы чека. Им можно оплатить до 99% заказа. 1 балл равен 1 рублю.
При первой регистрации на счет поступят 50 приветственных баллов, которые вы можете мгновенно использовать при покупке от 300 рублей. За рекомендацию приложения друзьям и близким начислят 25 баллов после их первого заказа. Затем на ваш счет будет поступать до 5% от следующих покупок по рекомендации. Для постоянных клиентов кэшбек увеличивается до 10%.
А еще в "Сушираме" можно попробовать изысканную японскую пиццу. Ее особенность в том, что она готовится на листе нори с рисом. В состав входят: сочная морковь, ароматнейший зеленый лук, сладкая паприка и нежнейший сыр моцарелла. А дополнительный топпинг раскроет новые вкусовые грани.