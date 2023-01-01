Жительницу Усинска, у которой есть трое детей, оштрафовали за пребывание в состоянии наркотического опьянения.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, Пармский судебный участок города Усинск огласил приговор по административному делу в отношении местной жительницы.

В суде установили, что 23 июня 2023 года в районе 23:45, недалеко от Усинского кладбища люди обнаружили женщину 1989 года рождения, которая имела признаки опьянения. Пройдя добровольное медицинское освидетельствование, специалисты заявили, что в крови женщины обнаружены наркотические вещества.

Сама жительница Усинска признала свою вину в совершенном правонарушении. Из-за того, что у женщины на иждивении трое несовершеннолетних, в суде ей назначили минимальное наказание, которое предусмотрено за это правонарушение. Женщина должна будет оплатить штраф в размере 4000 рублей.

