За минувшую неделю с 31 июля по 6 августа на территории Республики Коми появилось 27 новых пожаров.

Глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич рассказала 7 августа об обстановке с лесными пожарами на оперативном совещании.

Так, в рамках национального проекта “Экология” в регионе проводится планомерная работа по снижению количества лесных пожаров, а также ущерба от них.

С 29 июля в регионе ограничили пребывание граждан в лесах за исключением тех, кто осуществляет свою профессиональную деятельность.

С начала пожароопасного сезона в Коми появилось 68 пожаров на территории в 766,73 гектара. Общая оперативность тушения лесных пожаров составила 76%.

Из-за неутихающей жаркой погоды количество пожаров в регионе растет. За прошлую неделю в Коми появилось 27 новых пожаров на площади в 580 гектаров. Стихия затронула Усть-Цилемский, Корткеросский, Удорский, Печорский, Троицко-Печорский, Усинский и Ижемский районы. При этом 19 пожаров были ликвидированы в кратчайшие сроки. 8 пожаров продолжают до сих пор действовать. Самая сложная обстановка на территории Усинского района, где сейчас стихия бушует на территории в 144,5 гектара.

