Два жителя Коми поверили ненастоящему работнику банка, а еще один человек решил вложить свои средства на поддельном сайте.

Как рассказали в региональном МВД, по факту мошенничества жители подали заявления в полицию Сыктывкара и Ухты. Общая сумма украденного аферистами составила около миллиона рублей.

Нескольким потерпевшим 49 и 69 лет позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником банка. Он сразу сообщил, что их карты заблокированы, так как на них мошенники якобы пытались оформить кредит.

После этого незнакомец предложил оформить зеркальный займ, для перевода денег на “безопасный” счет. Потерпевший решили довериться незнакомцу и перевели свои средства.

В Воркуте местный житель попался на “удочку” лжеброкеров. Мужчине предложили вложиться в инвестиции и в покупку акций. Незнакомец заверил воркутинца, что вложенная сумма сможет увеличиться на его счету вдвое за несколько дней.

В общей сложности мужчина пополнил свой инвестиционный счет на 240 тысяч рублей, однако не смог получить никакой прибыли, как и вернуть свои средства. “Собеседник” также не отвечал на телефонные звонки.

По фактам этих преступлений возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

