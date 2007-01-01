Дети поколения "альфа"

Где в Сыктывкаре выучить языки стран Азии?

После окончания школы будущие студенты задумываются над выбором вуза. Одни выбирают российское образование, другие уезжают за рубеж. За границей кроме обучения абитуриенты получают возможность увидеть мир и попутешествовать. В 2023 году популярностью пользуются китайские вузы.



Почему их выбирают абитуриенты?

Поступить в китайский вуз можно уже после 11 класса. А правительство страны поддерживает иностранных студентов и выдает им большое количество грантов на реализацию идей. В китайских вузах преподают лучшие наставники со всего мира и создаются отличные условия для обучения студентов. Также Поднебесная дает возможности найти высокооплачиваемую работу по всему миру. Одно из главных условий для обучения в Китае — знание языка.

