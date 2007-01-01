Дети поколения "альфа"

Родители считают, что увлечение ребенка компьютером негативно сказывается на учебе и успеваемости. Но, если направить любовь к гаджетам в правильное русло, то это может стать делом всей жизни.
Этим занимаются в "Компьютерной Академии ТОП"
, ученики которой показывают отличные результаты. Например, 14-летний Михаил Орлов недавно закончил создание собственной компьютерной игры и смог получить за нее вознаграждение.
На разработку ушло почти 3 года. Михаилу помогали друзья, с которыми он познакомился в "Компьютерной Академии ТОП". Ребята вместе придумывали визуал, содержание, дизайн и истории персонажей. А тестировали уже всей академией во главе с преподавателями.
"Компьютерная Академии ТОП" помогает детям освоить мир IT и в будущем найти высокооплачиваемую работу. Начать обучение могут ребята с 7 лет. Для них открыто направление "Первый ШАГ". Там дети развивают память, повышают концентрацию внимания, работают с текстовыми и графическими редакторами, собирают роботов и управляют ими, создают свои анимационные ролики.
Для ребят 9-14 лет открыта "Малая Компьютерная Академия". Студенты учатся программировать мобильные приложения, разрабатывать 2D и 3D игры, монтируют видео и публикуют их на своих Youtube-каналах.
Для выпускников 9-11 классов открыт "Колледж IT TOP". Придя сюда, молодые люди могут познакомиться с профессиями дизайнера, программиста и интернет-маркетолога.
Ознакомиться с полной программой и стоимостью обучения в "Компьютерной Академии TOP" можно на сайте
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