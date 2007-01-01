Дети поколения "альфа"

чем отличаются и как их воспитывать
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Определение теории поколений ввел австрийский демограф Марк Мак-Криндл. Поколение "альфа" — это дети, рожденные с 2011 года по 2025. "Альфа" в корне отличаются от предыдущих поколений и имеют ряд особенностей.
Чем отличительно поколение "альфа"?
Как общаться с новым поколением?
Как помочь развитию "альфы"?
Чтобы родителям было легче определиться с дополнительными занятиями для своих детей, "Pro Город" подготовил подборку спортивных секций и кружков развития творческих и интеллектуальных способностей в Сыктывкаре.

Дополнительное образование

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Увлечение компьютерными играми может стать будущей профессией

Родители считают, что увлечение ребенка компьютером негативно сказывается на учебе и успеваемости. Но, если направить любовь к гаджетам в правильное русло, то это может стать делом всей жизни.

Этим занимаются в "Компьютерной Академии ТОП", ученики которой показывают отличные результаты. Например, 14-летний Михаил Орлов недавно закончил создание собственной компьютерной игры и смог получить за нее вознаграждение.

На разработку ушло почти 3 года. Михаилу помогали друзья, с которыми он познакомился в "Компьютерной Академии ТОП". Ребята вместе придумывали визуал, содержание, дизайн и истории персонажей. А тестировали уже всей академией во главе с преподавателями.

"Компьютерная Академии ТОП" помогает детям освоить мир IT и в будущем найти высокооплачиваемую работу. Начать обучение могут ребята с 7 лет. Для них открыто направление "Первый ШАГ". Там дети развивают память, повышают концентрацию внимания, работают с текстовыми и графическими редакторами, собирают роботов и управляют ими, создают свои анимационные ролики.

Для ребят 9-14 лет открыта "Малая Компьютерная Академия". Студенты учатся программировать мобильные приложения, разрабатывать 2D и 3D игры, монтируют видео и публикуют их на своих Youtube-каналах.

Для выпускников 9-11 классов открыт "Колледж IT TOP". Придя сюда, молодые люди могут познакомиться с профессиями дизайнера, программиста и интернет-маркетолога.

Ознакомиться с полной программой и стоимостью обучения в "Компьютерной Академии TOP" можно на сайте.
Компьютерная Академия ТОП — это один из лидеров в сфере IT-образования для взрослых и детей. У Академии более 140 филиалов в России и 22 года опыта работы на рынке дополнительного образования. Выпускники Академии работают в Ebay, Amazon, IBM, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.

За подробной информацией по направлениям образования переходите по ссылкам:

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Курсы иностранных языков

Адрес в Сыктывкаре: улица Первомайская, 41
Телефон: 8(917)294-79-95

Где в Сыктывкаре выучить языки стран Азии?

После окончания школы будущие студенты задумываются над выбором вуза. Одни выбирают российское образование, другие уезжают за рубеж. За границей кроме обучения абитуриенты получают возможность увидеть мир и попутешествовать. В 2023 году популярностью пользуются китайские вузы.

Почему их выбирают абитуриенты?
Поступить в китайский вуз можно уже после 11 класса. А правительство страны поддерживает иностранных студентов и выдает им большое количество грантов на реализацию идей. В китайских вузах преподают лучшие наставники со всего мира и создаются отличные условия для обучения студентов. Также Поднебесная дает возможности найти высокооплачиваемую работу по всему миру. Одно из главных условий для обучения в Китае — знание языка.
Выучить китайский, корейский и японский языки можно в школе Shanbei. Это первая и единственная школа в Сыктывкаре, которая дает еще и возможности подготовиться к сдаче международных экзаменов, ЕГЭ для поступления в вузы поднебесной. Там уже идет набор на новый учебный год, в котором планируют набирать дополнительные группы на изучение арабского языка.
    Также в центре изучения китайского языка Shanbei проводят мастер-классы и лекции, направленные на более тесное знакомство со странами Азии. А еще там можно лично пообщаться с носителями языка. Уроки проводятся офлайн и онлайн.

    Изучать языки в школе Shanbei могут дети с первого класса и взрослые.

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    Центр работает уже 3 года и за это время ученики показали отличные результаты:
    • ЕГЭ по китайскому на 94 балла;
    • победы в региональном и заключительном этапах на всероссийской олимпиаде школьников по китайскому;
    • поступление на факультеты с китайским языком;
    • поездка в Китай на языковые курсы;
    • успешная сдача международного экзамена HSK.
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