Раф "Сникерс" и сырный латте: кофейня Cactus готовит фирменные напитки

Недалеко от центра города в тихом районе в новом парке "Строитель" расположился первый филиал кофейни Cactus. В комфортную погоду можно взять кофе с собой, или же — посидеть за чашечкой своего любимого напитка внутри.



Вторая кофейня открылась совсем недавно в здании новой автомойки "Арарат" в современном дизайнерском исполнении.



В Cactus есть классическая кофейная карта с капучино и американо и фирменные кофейные напитки. Испытать новые гастрономические ощущения позволят испанский латте, лавандовый раф или раф со вкусом баунти, кленовый и шоколадно-ореховый капучино.



Если не хочется горячего, то бариста приготовит холодный напиток, лимонад или молочный коктейль.



Любители чая могут насладиться фирменными вариантами с облепихой, клюквой и нотками апельсина. Японская матча поможет взбодриться, а хвойный чай с брусникой поддержит иммунитет.



Если не знаете, какой зерновой кофе все же выбрать, бариста расскажет подробнее о каждом и поможет подобрать именно ваш напиток. А еще там подают сэндвичи, пончики, чизкейки, чтобы вы могли перекусить. А в кофейне на колхозной вы еще можете попробовать вкуснейший горячий френч-дог, гриль-дог, картофель фри и наггетсы.



При необходимости вместо классического молока, добавят альтернативное: кокосовое, миндальное или фундучное.



В кофейне Cactus в Сыктывкаре действует бонусная система: копите кешбэк по номеру телефона от покупок и оплачивайте им следующие.



Кофе от Cactus изготовлен из качественных натуральных ингредиентов с добавлением любви и профессионализма.

