Гид-путеводитель по кафе
и ресторанам
в Сыктывкаре

Сыктывкар, кафе, ресторан, еда

Вкусно, весело, уютно...

Адреса в Сыктывкаре:
— улица Старовского, 16А, парк "Строитель"
— улица Колхозная, 151/1, автомойка "Арарат"

Раф "Сникерс" и сырный латте: кофейня Cactus готовит фирменные напитки

Недалеко от центра города в тихом районе в новом парке "Строитель" расположился первый филиал кофейни Cactus. В комфортную погоду можно взять кофе с собой, или же — посидеть за чашечкой своего любимого напитка внутри.

Вторая кофейня открылась совсем недавно в здании новой автомойки "Арарат" в современном дизайнерском исполнении.

В Cactus есть классическая кофейная карта с капучино и американо и фирменные кофейные напитки. Испытать новые гастрономические ощущения позволят испанский латте, лавандовый раф или раф со вкусом баунти, кленовый и шоколадно-ореховый капучино.

Если не хочется горячего, то бариста приготовит холодный напиток, лимонад или молочный коктейль.

Любители чая могут насладиться фирменными вариантами с облепихой, клюквой и нотками апельсина. Японская матча поможет взбодриться, а хвойный чай с брусникой поддержит иммунитет.

Если не знаете, какой зерновой кофе все же выбрать, бариста расскажет подробнее о каждом и поможет подобрать именно ваш напиток. А еще там подают сэндвичи, пончики, чизкейки, чтобы вы могли перекусить. А в кофейне на колхозной вы еще можете попробовать вкуснейший горячий френч-дог, гриль-дог, картофель фри и наггетсы.

При необходимости вместо классического молока, добавят альтернативное: кокосовое, миндальное или фундучное.

В кофейне Cactus в Сыктывкаре действует бонусная система: копите кешбэк по номеру телефона от покупок и оплачивайте им следующие.

Кофе от Cactus изготовлен из качественных натуральных ингредиентов с добавлением любви и профессионализма.
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Адрес в Сыктывкаре: улица Ленина, 48
Телефон: 8(904)229-80-64

Детский день рождения и торты на заказ: кафе "Счастье здесь" устроит семейное мероприятие

С детьми важно проводить как можно больше времени. Они быстро растут и родителям хочется насладиться каждым моментом. Провести время в уютной атмосфере, вкусно поесть и пообщаться приглашает семейное кафе-кондитерская "Счастье здесь" в Сыктывкаре.

В меню много вкусного: блинчики, десерты, молочные коктейли, лимонады собственного приготовления и натуральные морсы. Взрослые могут побаловать себя ароматным чаем, кофе, пиццей или прийти на бизнес-ланч. Чтобы юные посетители не заскучали, после перекуса они могут развлекаться в детской комнате, где в их распоряжении игры, качели, мультики и интернет.

Также кафе "Счастье здесь" организует оригинальный детский день рождения или праздник для школьного класса. Ребятам покажут кондитерский мастер-класс, на котором дети почувствуют себя настоящими поварами.

Помимо этого "Счастье здесь" готовит торты на заказ из натуральных ингредиентов на любое мероприятие. При необходимости десерт могут создать всего за сутки.

Приходите в уютное пространство "Счастье здесь" и отдохните всей семьей.
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Адрес в Сыктывкаре: улица Интернациональная, 126
Телефон: 8 (8212) 25-07-77

Восточная кухня и стильный интерьер: сыктывкарцев приглашает ресторан "Гранат"

Униĸальная смесь восточного гостеприимства и современного прочтения восточной и европейсĸой ĸухни можно найти в ресторане Гранат.

В меню вы найдете ĸаĸ ĸлассичесĸие блюда, таĸие ĸаĸ плов, хачапури и хинĸали, таĸ и салат с тунцом, стейĸи и вĸусные десерты.

Высоĸие потолĸи и панорамные оĸна, стильный интерьер с ярĸими мягĸими диванами и ĸреслами — все это создает ощущение уюта и праздничную атмосферу.

Отдельный просторный банĸетный зал может сделать ваше мероприятие — будь то банĸет, юбилей, свадьба, ĸорпоратив или ĸонференция — душевным и запоминающимся. Зал вмещает до 50 человеĸ.

Наличие проеĸтора отлично поможет в проведении важных ĸонференций, а музыĸальная аппаратура дает возможность для выступления артистов.
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