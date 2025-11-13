Как завести машину с севшим аккумулятором, когда вокруг никого: солдатский способ времён Великой Отечественной — реальная история

Представьте ситуацию: вы вдали от цивилизации, вокруг ни души, а ваш железный конь молчит — аккумулятор разряжен в ноль. Знакомая «прикурка» невозможна, а помощи ждать неоткуда. Именно в такой момент может выручить старый армейский способ, опробованный еще на фронтовых дорогах Второй мировой.

Это не ежедневная практика, а крайняя мера для экстренных случаев. Но, как показывает опыт десятков водителей и автора канала «Авто-маньяк», метод действительно работает.