Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Нейросеть с голосовым общением: Сбер выпустил ГигаЧат для iOS-устройств

Нейросеть с голосовым общением: Сбер выпустил ГигаЧат для iOS-устройствФото сгенерировано нейросетью GigaChat

С приложением нейросети можно общаться голосом, как с реальным собеседником.  

ГигаЧат теперь доступен владельцам iOS-устройств. Его можно скачать в App Store под названием «G8 AI». Приложение работает без VPN. Скачайте приложение, пока его не удалили из App Store.  

Что умеет эта нейросеть 

ГигаЧат работает как многофункциональный интеллектуальный помощник, который: 

  • Находит и систематизирует информацию. 
  • Анализирует загруженные файлы. 
  • Переводит тексты. 
  • Создаёт контент: от текстов и изображений до музыки. 

Все функции бесплатны. 

Общение голосом, как с реальным собеседником 

Одно из значимых нововведений — возможность голосового диалога. Можно «позвонить» нейросети и пообщаться с ней голосом, как с живым человеком. 

Новая функция позволяет не просто формулировать запросы, а вести полноценный разговор – обсудить задачи, отрепетировать публичное выступление или просто поболтать на интересующие темы.  

Можно выбрать мужской или женский голос, перебивать модель в процессе диалога, а также получать текстовую транскрипцию в конце разговоров.  

Другие полезные функции нейросети 

  • Режим рассуждений: для сложных задач нейросеть показывает ход своих мыслей, подробно объясняя каждый шаг, как если бы это делал человек.  
  • Пересказ видео: по ссылкам с Рутуб или ВК модель формирует краткий пересказ с основными идеями и выводами. 
  • Глубокое исследование: ГигаЧат анализирует множество интернет-источников и формирует развёрнутый экспертный ответ.  

История чатов синхронизируется между устройствами. Пользователь может начать общение в веб-версии на ноутбуке и продолжить его в мобильном приложении без потери контекста. 

Помимо приложений для iOS и Android, нейросеть доступна: 

  • В телеграм-боте
  • В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».  
  • В мессенджере MAX. 

Инструкции, примеры, обзоры промптов для генерации текста, изображений, работы с кодом с помощью нейросети ГигаЧат доступны в базе знаний

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893 2W5zFHGhkN4

 

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+