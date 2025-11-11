Нейросеть с голосовым общением: Сбер выпустил ГигаЧат для iOS-устройств

ГигаЧат теперь доступен владельцам iOS-устройств. Его можно скачать в App Store под названием «G8 AI». Приложение работает без VPN. Скачайте приложение, пока его не удалили из App Store.

С приложением нейросети можно общаться голосом, как с реальным собеседником.

Что умеет эта нейросеть

ГигаЧат работает как многофункциональный интеллектуальный помощник, который:

Находит и систематизирует информацию.

Анализирует загруженные файлы.

Переводит тексты.

Создаёт контент: от текстов и изображений до музыки.

Все функции бесплатны.

Общение голосом, как с реальным собеседником

Одно из значимых нововведений — возможность голосового диалога. Можно «позвонить» нейросети и пообщаться с ней голосом, как с живым человеком.

Новая функция позволяет не просто формулировать запросы, а вести полноценный разговор – обсудить задачи, отрепетировать публичное выступление или просто поболтать на интересующие темы.

Можно выбрать мужской или женский голос, перебивать модель в процессе диалога, а также получать текстовую транскрипцию в конце разговоров.

Другие полезные функции нейросети

Режим рассуждений: для сложных задач нейросеть показывает ход своих мыслей, подробно объясняя каждый шаг, как если бы это делал человек.

Пересказ видео: по ссылкам с Рутуб или ВК модель формирует краткий пересказ с основными идеями и выводами.

Глубокое исследование: ГигаЧат анализирует множество интернет-источников и формирует развёрнутый экспертный ответ.

История чатов синхронизируется между устройствами. Пользователь может начать общение в веб-версии на ноутбуке и продолжить его в мобильном приложении без потери контекста.

Помимо приложений для iOS и Android, нейросеть доступна:

В телеграм-боте.

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В мессенджере MAX.

Инструкции, примеры, обзоры промптов для генерации текста, изображений, работы с кодом с помощью нейросети ГигаЧат доступны в базе знаний.

