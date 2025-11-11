Нейросеть с голосовым общением: Сбер выпустил ГигаЧат для iOS-устройств
- 12:46 11 ноября
- AnnaAnna
С приложением нейросети можно общаться голосом, как с реальным собеседником.
ГигаЧат теперь доступен владельцам iOS-устройств. Его можно скачать в App Store под названием «G8 AI». Приложение работает без VPN. Скачайте приложение, пока его не удалили из App Store.
Что умеет эта нейросеть
ГигаЧат работает как многофункциональный интеллектуальный помощник, который:
- Находит и систематизирует информацию.
- Анализирует загруженные файлы.
- Переводит тексты.
- Создаёт контент: от текстов и изображений до музыки.
Все функции бесплатны.
Общение голосом, как с реальным собеседником
Одно из значимых нововведений — возможность голосового диалога. Можно «позвонить» нейросети и пообщаться с ней голосом, как с живым человеком.
Новая функция позволяет не просто формулировать запросы, а вести полноценный разговор – обсудить задачи, отрепетировать публичное выступление или просто поболтать на интересующие темы.
Можно выбрать мужской или женский голос, перебивать модель в процессе диалога, а также получать текстовую транскрипцию в конце разговоров.
Другие полезные функции нейросети
- Режим рассуждений: для сложных задач нейросеть показывает ход своих мыслей, подробно объясняя каждый шаг, как если бы это делал человек.
- Пересказ видео: по ссылкам с Рутуб или ВК модель формирует краткий пересказ с основными идеями и выводами.
- Глубокое исследование: ГигаЧат анализирует множество интернет-источников и формирует развёрнутый экспертный ответ.
История чатов синхронизируется между устройствами. Пользователь может начать общение в веб-версии на ноутбуке и продолжить его в мобильном приложении без потери контекста.
Помимо приложений для iOS и Android, нейросеть доступна:
- В телеграм-боте.
- В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
- В мессенджере MAX.
Инструкции, примеры, обзоры промптов для генерации текста, изображений, работы с кодом с помощью нейросети ГигаЧат доступны в базе знаний.
