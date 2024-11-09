Конференция о семейных ценностях прошла в Эжвинском районе

Как пишет на своей странице мэр Сыктывкара, собраться приехали делегаты, а также представители местной и региональной власти. Перед началом мероприятия участники почтили минутой молчания павших бойцов.

С приветствием выступили сам Владимир Голдин, руководитель администрации Сергей Воронин, замминистра культуры Вячеслав Попов и лидер «Коми войтыр» Олег Лажанев. Они отметили активных участников движения, а также тех, кто помогал организовывать культурные и спортивные события.

Руководитель местного отделения Виктория Агаркова подвела итоги прошлого года и рассказала о планах на будущее. Делегаты и гости поделились своими идеями и опытом поддержки семей, обучения коми языку через игры и культурные программы. Выступали и местные учителя и воспитатели: Елена Попова из детсада №50, Мария Кулиш из школы №30 и Людмила Семакова из библиотеки, а также Анастасия Михайлова из «Коми войтыр». В конце встречи был принят проект резолюции, который предполагает продолжение сотрудничества города и областью в развитии коми культуры.