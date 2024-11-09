Масштабные изменения в налоговой политике Коми: новые вызовы для жителей

В 2024 году жители Республики Коми получили 340 тысяч уведомлений, связанных с уплатой налога на собственность. Эта обязанность касается всех владельцев недвижимости, земельных участков и транспортных средств.

Как сообщает правительство региона, крайний срок для внесения платежей в этом году установлен на 2 декабря, что традиционно является важной датой в налоговом календаре региона. Однако на этом изменения не заканчиваются. Впервые в 2024 году вводится новый налог на процентные доходы по вкладам, что стало значительным поворотом в налоговой политике страны.