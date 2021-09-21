Выяснилось, представители каких профессий опаздывают на работу реже всех

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, кто из россиян чаще всего опаздывает на работу. В опросе приняли участие 3000 человек, пишет superjob.ru.

Выяснилось, что за последние 12 лет люди стали опаздывать на работу гораздо реже, чем в 2009 году. Также опрос показал, что люди с более высокой зарплатой реже опаздывают. Статистика сложилась следующим образом: 71% работающих никогда не опаздывают. 15% опаздывает лишь несколько раз в год. 6% россиян признаются, что опаздывают несколько раз в месяц, а 4% — несколько раз в неделю.

Пунктуальных сотрудников больше среди россиян старше 45-ти: 73% против 66% среди респондентов моложе 34 лет. Больше всего же тех, кто никогда не опаздывает, — среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб. (75%).

Самыми пунктуальными оказались медсестры (89% из них никогда не опаздывают), охранники (88%) и водители (87%). А вот самыми неорганизованными оказались маркетологи (36%), офис-менеджеры (50%), программисты и главные бухгалтеры (по 56%).

80% россиян, время от времени нарушающих график работы, опаздывают на 10—15 минут, 6% — не более чем на полчаса, а 2% — на час и более. Серьезные опоздания (на полчаса и более) мужчины позволяют себе чаще женщин.