Врач рассказала, c чем категорически запрещено сочетать вино

Анна Денисова, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости, каких сочетаний вина и еды следует избегать.

-С вином, как и с алкоголем вообще, нельзя есть жирное и острое: сало, колбасы, семгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби – приправу, которую употребляют вместе с суши. У людей с хроническими заболеваниями – гастритом или язвой – эти продукты могут вызвать обострение. На фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреатита. Пациента приходится госпитализировать и, более того, проводить терапию панкреонекроза (диагноз, который представляет собой омертвление тканей и лечится только хирургически – прим. ред.)", – объяснила Анна Денисова.

По словам гастроэнтеролога, важно ограничивать дозировку алкоголя: один-два бокала вина в день, скорее всего, не отразятся на здоровье негативно. Однако бутылка вина в день, тем более без закуски, практически гарантированно приведет к обострению панкреатита, гастрита или язвы.