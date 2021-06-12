Врач рассказал, как распознать рак по голосу

Британский врач Жан-Пьер Жиннон в беседе с Express рассказал, как определить онкологическое заболевание по голосу. Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам медика, на рак щитовидной железы может указывать необъяснимая хрипота. Специалист подчеркнул, что такое состояние нельзя игнорировать.

-Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу, — посоветовал Жинон.

При этом медик отметил, что к хрипоте может привести и обычная бактериальная инфекция.

Кроме того, Жиннон призвал обращать внимание на такие симптомы, как появление шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, трудности при глотании, затрудненное или хриплое дыхание. Каждый из них может свидетельствовать о раке щитовидной железы, предупредил врач.