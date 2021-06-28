Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
Верность или страсть: как изменяют разные знаки Зодиака

Верность или страсть: как изменяют разные знаки Зодиака

28 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 12+
Верность или страсть: как изменяют разные знаки Зодиака Фото с сайта pixabay.com
Не все знакомы с понятием вечной любви

Как утверждают астрологи, созвездие, под которым вы родились, сильно влияет на характер. В том числе это касается и верности. О том, насколько преданы и как изменяют знаки Зодиака, пишет «Клубер».

Овен

Овны считаются настоящими бабниками, чье либидо постоянно требует новых партнеров. Его определенно нельзя назвать преданным, а еще он не умеет скрывать свою неверность.

Телец

У многих Тельцов наблюдается огромный сексуальный аппетит. Если партнер его не удовлетворяет, он без зазрения совести пойдет «налево», чтобы найти утешение. 

Близнецы

В том, что касается эмоциональных отношений, Близнецы считаются очень эгоистичными. Они никогда не ограничивают свою свободу и не считают, что об их похождениях на стороне стоит упоминать вслух. Но в то же время Близнецы могут быть крайне ревнивыми, если их партнер поступает с ними так же.

Рак

Раки считаются очень эмоциональными знаками, которые могут нанести удар в спину. Представителей этого знака сложно понять, особенно их двойственные стандарты. И готовьтесь к тому, что Раки считают приемлимыми любые действия, которые делают в отсутствие партнера. 

Лев

В отличие от многих других, Львы - одни из самых преданных партнеров, которые хранят верность. Дело в том, что он считает свой выбор правильным. 

Дева

Считается, что есть два типа Дев: те, кто абсолютно предан своему партнеру, и те, кто изменяют без какого-либо зазрения совести. Как утверждают астрологи, для последних акт супружеской неверности не имеет ни веса, ни причины, ни последствий. 

Весы

По мнению астрологов, Весы не знают, что такое верность. Мужчины, рожденные под этим знаком — прирожденные любители флиртовать, пытающиеся понравиться всем вокруг. 

Скорпион

Скорпионы считаются очень ревнивым знаком. Этот одержимый и ревнивый знак Зодиака, склонный изменять своему партнеру. Конечно, вы ничего даже не заподозрите, ведь никто не умеет скрывать правду лучше Скорпиона.

Стрелец

Стрелец, по утверждению астрологов — это настоящий мастер измены. Не ожидайте от отношений с ним романтики и не ждите, что вместе с ним вы будете жить долго и счастливо. После бурной ночи он просто уйдет, ведь в мире его столько красивых женщин!

Козерог

Верность и преданность для Козерогов — это дело чести. Они не могут понять людей, состоящих в параллельных отношениях и случайных интрижках. Козероги считают, что все изменщики - это крайне нестабильные, незрелые и аморальные личности.

Водолей

Глубоко в своем сердце Водолей может завидовать другим, считая, что жизнь всего одна, чтобы жить по правилам.

Рыбы

Этот мужчина может быть очень наивным и запутаться в собственной паутине лжи, забывая все то, что говорил вам ранее. Не верьте ни единому его слову.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Гороскоп Необычное

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Квесты, спортивные турниры и онлайн-игры: как отметят День молодежи в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Выгода или обман: сыктывкарцам рассказали, как отличить легальный кредитно-потребительский кооператив от мошенников Читать
сегодня
Минимальное оборудование и полчаса в день: сыктывкарский тренер назвал эффективные домашние упражнения Читать
26 июня
Список: какие законы в России вступают в силу с 1 июля Читать
Посмотреть все
04 июня Коми энергосбытовая компания объявила о старте акции «На дачу – без долгов!»

Новости России и мира

26 июня
В России беременным разрешили прививаться «Спутником V»
19 июня
Путин предложил ввести новые налоговые послабления для семей с детьми
19 июня
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией
18 июня
Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО
11 июня
Семьям с детьми дадут льготы на билеты в поезда по России
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru