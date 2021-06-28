Верность или страсть: как изменяют разные знаки Зодиака

Как утверждают астрологи, созвездие, под которым вы родились, сильно влияет на характер. В том числе это касается и верности. О том, насколько преданы и как изменяют знаки Зодиака, пишет «Клубер».

Овен

Овны считаются настоящими бабниками, чье либидо постоянно требует новых партнеров. Его определенно нельзя назвать преданным, а еще он не умеет скрывать свою неверность.

Телец

У многих Тельцов наблюдается огромный сексуальный аппетит. Если партнер его не удовлетворяет, он без зазрения совести пойдет «налево», чтобы найти утешение.

Близнецы

В том, что касается эмоциональных отношений, Близнецы считаются очень эгоистичными. Они никогда не ограничивают свою свободу и не считают, что об их похождениях на стороне стоит упоминать вслух. Но в то же время Близнецы могут быть крайне ревнивыми, если их партнер поступает с ними так же.

Рак

Раки считаются очень эмоциональными знаками, которые могут нанести удар в спину. Представителей этого знака сложно понять, особенно их двойственные стандарты. И готовьтесь к тому, что Раки считают приемлимыми любые действия, которые делают в отсутствие партнера.

Лев

В отличие от многих других, Львы - одни из самых преданных партнеров, которые хранят верность. Дело в том, что он считает свой выбор правильным.

Дева

Считается, что есть два типа Дев: те, кто абсолютно предан своему партнеру, и те, кто изменяют без какого-либо зазрения совести. Как утверждают астрологи, для последних акт супружеской неверности не имеет ни веса, ни причины, ни последствий.

Весы

По мнению астрологов, Весы не знают, что такое верность. Мужчины, рожденные под этим знаком — прирожденные любители флиртовать, пытающиеся понравиться всем вокруг.

Скорпион

Скорпионы считаются очень ревнивым знаком. Этот одержимый и ревнивый знак Зодиака, склонный изменять своему партнеру. Конечно, вы ничего даже не заподозрите, ведь никто не умеет скрывать правду лучше Скорпиона.

Стрелец

Стрелец, по утверждению астрологов — это настоящий мастер измены. Не ожидайте от отношений с ним романтики и не ждите, что вместе с ним вы будете жить долго и счастливо. После бурной ночи он просто уйдет, ведь в мире его столько красивых женщин!

Козерог

Верность и преданность для Козерогов — это дело чести. Они не могут понять людей, состоящих в параллельных отношениях и случайных интрижках. Козероги считают, что все изменщики - это крайне нестабильные, незрелые и аморальные личности.

Водолей

Глубоко в своем сердце Водолей может завидовать другим, считая, что жизнь всего одна, чтобы жить по правилам.

Рыбы

Этот мужчина может быть очень наивным и запутаться в собственной паутине лжи, забывая все то, что говорил вам ранее. Не верьте ни единому его слову.