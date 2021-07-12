Вдохновленные летом: 8 фото обворожительных сыктывкарок из Instagram

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Вдохновленные летом: 8 фото обворожительных сыктывкарок из Instagram12 июля 2021
Фото @misttteria
Лето, как известно, - это маленькая жизнь. Особенно в нашем северном регионе! Прдолжаем нашу постоянную рубрику pg_beauty и сегодня покажем, как проводят лето сыктывкарки. Хотите тоже попасть в следующую подборку? Ставьте хэштег #pg_beauty под своим свежим фото в Instagram.Так вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
@misttteria
@liana210891
@ulanovasvetlana
@marinatitova19850725
@appolinarya0_0
@lenochkamanakina
@natatalalaa
@19_katerinka
А как вы проводите лето? Делитесь в комментариях!
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12 июля 2021, 14:00
Комментарии 2
№6 первое место; №1 второе