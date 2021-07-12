Вдохновленные летом: 8 фото обворожительных сыктывкарок из Instagram

Лето, как известно, - это маленькая жизнь. Особенно в нашем северном регионе! Прдолжаем нашу постоянную рубрику pg_beauty и сегодня покажем, как проводят лето сыктывкарки. Хотите тоже попасть в следующую подборку? Ставьте хэштег #pg_beauty под своим свежим фото в Instagram.Так вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

@misttteria

@liana210891

@ulanovasvetlana

@marinatitova19850725

@appolinarya0_0

@lenochkamanakina

@natatalalaa

@19_katerinka

А как вы проводите лето? Делитесь в комментариях!