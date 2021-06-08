Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов
Главная
Новости
В Ухте прямо из дороги полилась нефть

В Ухте прямо из дороги полилась нефть

08 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Ухте прямо из дороги полилась нефть Фото: vk.com
Мэрия взяла ситуацию под контроль

Жители Ухты обнаружили разлив нефти в центре города. Видео и фото этого происшествия опубликовали в паблике «Доска позора/почета Ухта». 

Местные жители обнаружили в яме источник нефти или нефтесодержащей жидкости. После публикации в «ВКонтакте», посты привлекли внимание специалистов. В администрации заявили, что вечером 6 июня к ним поступило соответствующее обращение.

- На следующий день на место с проверкой выехали специалисты управления по делам ГО и ЧС и отдела экологии. Предварительно установлено, что произошел естественный выход нефтесодержащей жидкости на поверхность. Угрозы жизнедеятельности населению и попадания в водные объекты нет. Вокруг ямы установлены ограждения, - сообщили в администрации города.

В ближайшее время специалисты управления по делам ГО и ЧС и отдела экологии будут вести наблюдение за участком, чтобы понять, является ли нефтепроявление локальным. Затем будут приняты меры по его устранению. Ситуация находится на контроле администрации муниципалитета.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Благоустройство

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

«Покуда есть на свете дураки...»: сыктывкарку судят за создание финансовой пирамиды и кражу 250 миллионов Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Даже у людей с ограничениями есть таланты»: сыктывкарцы занимаются жестовым пением, несмотря ни на что Читать
03 июня
Супер-звезды, дорогущая ледяная сказка и новая площадь: чем запомнились мэры Сыктывкара Читать
03 июня
Где взять велосипед напрокат в Сыктывкаре: узнайте в нашей подборке Читать
Посмотреть все
04 июня Коми энергосбытовая компания объявила о старте акции «На дачу – без долгов!»

Новости России и мира

вчера
Депутат Госдумы предложил не выдавать маткапитал ряду россиян
вчера
В России хотят расширить функции ГИБДД при скрытом надзоре
31 мая
Часть работодателей в России готовы платить сотрудникам, чтобы они не курили
29 мая
В России изменили правила выдачи загранпаспорта
22 мая
Запрет на петрушку: при каких условиях ее нельзя сажать на даче
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru