В Ухте прямо из дороги полилась нефть

В Ухте прямо из дороги полилась нефть08 июня 2021
Фото: vk.com
Мэрия взяла ситуацию под контроль
Жители Ухты обнаружили разлив нефти в центре города. Видео и фото этого происшествия опубликовали в паблике «Доска позора/почета Ухта».
Местные жители обнаружили в яме источник нефти или нефтесодержащей жидкости. После публикации в «ВКонтакте», посты привлекли внимание специалистов. В администрации заявили, что вечером 6 июня к ним поступило соответствующее обращение.
- На следующий день на место с проверкой выехали специалисты управления по делам ГО и ЧС и отдела экологии. Предварительно установлено, что произошел естественный выход нефтесодержащей жидкости на поверхность. Угрозы жизнедеятельности населению и попадания в водные объекты нет. Вокруг ямы установлены ограждения, - сообщили в администрации города.
В ближайшее время специалисты управления по делам ГО и ЧС и отдела экологии будут вести наблюдение за участком, чтобы понять, является ли нефтепроявление локальным. Затем будут приняты меры по его устранению. Ситуация находится на контроле администрации муниципалитета.
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08 июня 2021, 10:30
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