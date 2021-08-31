В Сыктывкаре перекрыли «смертельный переход» у Вечного огня

Знак накрыли полиэтиленовым пакетом
В Сыктывкаре перекрыли «смертельный переход» у Вечного огня31 августа 2021
Фото: Виктор Конюхов
Недавно в Сыктывкаре на пешеходном переходе возле "Вечного огня" образовалась опасная ситуация - часть дороги перекрыли и из-за этого пешеходы переходили дорогу вслепую. Администрация решила устранить эту проблему и полностью перекрыть переход.
На знаке пешеходного перехода теперь висит полиэтиленовый пакет, а перед переходом стоит знак "обход".
Безусловно радует, что администрация позаботилась о безопасности жителей города. Портал PG11.ru продолжит следить за проблемными ситуациями на дорогах в Сыктывкаре.
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31 августа 2021, 11:18
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