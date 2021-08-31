В Сыктывкаре перекрыли «смертельный переход» у Вечного огня

Недавно в Сыктывкаре на пешеходном переходе возле "Вечного огня" образовалась опасная ситуация - часть дороги перекрыли и из-за этого пешеходы переходили дорогу вслепую. Администрация решила устранить эту проблему и полностью перекрыть переход.

На знаке пешеходного перехода теперь висит полиэтиленовый пакет, а перед переходом стоит знак "обход".

Безусловно радует, что администрация позаботилась о безопасности жителей города. Портал PG11.ru продолжит следить за проблемными ситуациями на дорогах в Сыктывкаре.