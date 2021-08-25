В России продлили льготную семейную ипотеку

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие программы «Семейная ипотека». Льготные кредиты можно будет оформить до конца 2023 года. Ранее их выдача заканчивалась 1 марта 2023 года, сообщает «Российская газета».

Кредиты по льготной ставке до 6 процентов годовых можно получить для покупки жилья или строительства частного дома. Первоначальный взнос составляет от 15 процентов. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 миллионов рублей, для других территорий - 6 миллионов.