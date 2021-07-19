Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам

В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам

19 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам Фото из архива PG11.ru
Ее хотят сделать в размере 10 тысяч рублей

В России предложили ввести материальные стимулы пенсионерам, которые вакцинировались от коронавируса. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет RT. 

В своём обращении парламентарий отметил, что уже сейчас в некотрых регионах есть попытки создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.

- В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, — говорится в обращении.

Законодатель отметил, что предоставление данных пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакцинации.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги Коронавирус Медицина

Комментарии 2

5 часов назад Дуся
Только тупорылый кретин может предложить такое...
Ответить
5 часов назад Юрий
Это в счет будущей экономии пенсионного фонда
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Выпил и пошел: появились подробности происшествия с тепловозом в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Актриса из Сыктывкара снимается в новом сезоне «Форта Боярд» Читать
сегодня
Подборка самых высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев Читать
16 июля
Эвакуировали за 48 часов: таинственный поселок Коми, которого нет на карте, до сих пор хранит жуткую тайну Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

сегодня
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
10 июля
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников
10 июля
Туристам Краснодарского края напомнили о 30-тысячном штрафе за отказ от вакцинации
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru