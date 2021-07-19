В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам

В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам19 июля 2021
Фото из архива PG11.ru
Ее хотят сделать в размере 10 тысяч рублей
В России предложили ввести материальные стимулы пенсионерам, которые вакцинировались от коронавируса. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет RT.
В своём обращении парламентарий отметил, что уже сейчас в некотрых регионах есть попытки создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.
- В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, — говорится в обращении.
Законодатель отметил, что предоставление данных пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакцинации.
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19 июля 2021, 09:40
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