В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам

В России предложили ввести материальные стимулы пенсионерам, которые вакцинировались от коронавируса. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет RT.

В своём обращении парламентарий отметил, что уже сейчас в некотрых регионах есть попытки создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.

- В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, — говорится в обращении.

Законодатель отметил, что предоставление данных пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакцинации.