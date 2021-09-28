В России изменят правила выплаты пособий на детей

Стало известно, что в России уже с 1 октября изменятся правила выплаты пособий на детей. Об этом сообщают “РИА Новости”.

Так, теперь ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка можно будет получить только на карту "Мир". А те, кто не хотят или не могут пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.

Так, изменения коснутся лишь тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем.