В Пенсионном фонде рассказали, кто претендует на ежемесячную выплату в 14 тысяч рублей

Стало известно, что некоторые граждане России имеют право на получение ежемесячного пособия. Об этом пишет konkurent.ru.

Так, речь идет о россиянах, у которых есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи. При этом выплаты зависят от того, кто именно содержит таких иждивенцев. Например, если нетрудоспособных членов семьи содержат граждане, достигшие 80 лет или являющиеся инвалидами I группы, они могут получить на одного такого иждивенца 14 тыс. 103 руб. в месяц.