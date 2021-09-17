В Пенсионном фонде рассказали, кто претендует на ежемесячную выплату в 14 тысяч рублей

В Пенсионном фонде рассказали, кто претендует на ежемесячную выплату в 14 тысяч рублей17 сентября 2021
Фото из архива редакции
Рассказываем подробности
Стало известно, что некоторые граждане России имеют право на получение ежемесячного пособия. Об этом пишет konkurent.ru.
Так, речь идет о россиянах, у которых есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи. При этом выплаты зависят от того, кто именно содержит таких иждивенцев. Например, если нетрудоспособных членов семьи содержат граждане, достигшие 80 лет или являющиеся инвалидами I группы, они могут получить на одного такого иждивенца 14 тыс. 103 руб. в месяц.
При этом сумма выплаты зависит и от количества таких иждивенцев. Например, если пенсионер содержит двух таких членов семьи, он будет получать ежемесячно по 16 тыс. 118 руб., а если таких иждивенцев трое, то можно рассчитывать на выплату в размере 18 тыс. 133 руб.
Комментарии 0