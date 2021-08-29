Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
В новом учебном году непривитые студенты также смогут посещать занятия

В новом учебном году непривитые студенты также смогут посещать занятия

29 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В новом учебном году непривитые студенты также смогут посещать занятия Фото: Виктор Конюхов
Иностранцам также разрешили поступать в российские ВУЗы

1 сентября около 1,2 миллиона первокурсников придут в российские университеты. А всего учиться будут более 4 миллиона студентов. Вузы готовы начать учебный год очно, но если потребуется - готовы и к удаленке. Об этом сообщает "Российская газета".

Обучение начнется в 710 вузах, и большинство из них начнут работать в традиционном допандемийном формате - очно, при необходимости используя дистанционные технологии.

Прививки

Принудительная вакцинация студентов, в том числе при поселении в общежития, недопустима. На занятиях в вузе имеют право присутствовать все, независимо от того, привит студент или нет.

В то же время нужна широкая разъяснительная кампания о важности вакцинации и условия для желающих привиться.

Иностранцы

Иностранным студентам наконец-то открыли дорогу в российские вузы. Теперь студенты из других стран могут приезжать в Россию на обучение независимо от возобновления авиасообщения. Минобрнауки здесь работает совместно с министерством здравоохранения и вице-премьером Татьяной Голиковой. Ребята из всех стран при желании могут возвращаться в Россию и продолжать обучение очно. Правила, по которым ребята из-за рубежа смогут приехать в Россию, уже разработаны. Кроме того, иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин, остальным будет доступен "Спутник Лайт". Правила прививок те же, что и для российских студентов: несовершеннолетние не вакцинируются, совершеннолетние - только с добровольного согласия.

Для тех студентов, кто все же не сможет приехать в Россию, будет организовано дистанционное обучение. И речь здесь не только о трансляции лекций, но и об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях.

Есть шанс

В этом году прием в вузы впервые проходил в одну "волну". Те абитуриенты, кто не смог попасть в списки зачисленных, вправе подать новое заявление о согласии на дополнительное зачисление или участие в дополнительном приеме, если такой открыт в выбранном вузе. Некоторые вузы, в которых остались незаполненные места, с 18 по 27 августа проводят этап дополнительного зачисления. В нем могут участвовать те абитуриенты, которые попали в конкурсные списки на основные места, но не подали согласия на зачисление в эти группы. Шанс поступить на бюджет еще есть.

Список

Как подать согласие? Удобнее всего - через портал госуслуг. В этом году большинство абитуриентов пользовались именно этим способом подачи документов - с помощью сервиса "Поступи в вуз онлайн".

Сначала изучите список вузов, которые открыли дополнительное зачисление. Он опубликован на портале госуслуг в разделе "Новости". Например, до 26 августа дополнительное зачисление идет в Воронежский аграрный госуниверситет имени императора Петра I, до 27 августа - в Ставропольский аграрный госуниверситет, Тихоокеанский госуниверситет. Выбрали вуз? Бегом в "личный кабинет". Открываете список конкурсных групп и выбираете ту, где идет дополнительное зачисление и куда хотите подать согласие. Если ранее подавали согласие в другие группы или были зачислены в них, нужно отозвать согласие или отказаться от зачисления. Будьте внимательны: повторно подать согласие в эти группы будет нельзя. В открывшемся окне нажмите кнопку "Подать согласие на зачисление". Если пройдете по конкурсу, уведомление придет в личный кабинет.

Больше мест

В этом году в вузах стало почти на 35 тысяч бюджетных мест больше. Лидеры - самые приоритетные направления: информационные технологии, инженерные специальности, медицина. Так, для "айтишников" в российских вузах стало на 11 с лишним тысяч мест больше, для инженеров - почти на 6 тысяч, для медиков - примерно на столько же.

В вуз - без экзаменов

В российских университетах в новом учебном году начнут учиться 6,5 тысячи ребят, которым повезло поступить без экзаменов. Все эти ребята победили в серьезных олимпиадах. Чему они решили учиться? В фаворитах у олимпиадников - прикладная математика и информатика, экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело, лингвистика и другие направления.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Образование

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Из сухих деревьев, которые вырубили в парках Сыктывкара, создадут объекты искусства Посмотреть все

Редакция рекомендует

26 августа
В Сыктывкаре установили забор, который заставляет пешеходов идти прямо по проезжей части Читать
25 августа
«Чтобы лето не кончалось»: шесть замечательных теплых фото коми красавиц из Instagram Читать
21 августа
«Правда или вымысел»: познавательный тест с интересными фактами о Коми Читать
Посмотреть все
26 августа Жители Коми могут выбрать, когда платить за тепло
01 августа Оплачивайте счета через мобильное приложение от «Коми энергосбытовой компании»

Новости России и мира

23 августа
Народная программа и новые выплаты: итоги встречи президента с представителями партии «Единой России»
21 августа
В России предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья
21 августа
Жители России назвали самые скучные профессии
21 августа
Минтруд объяснил, как отцы могут получать маткапитал на детей от суррогатных матерей
18 августа
В Госдуму внесли законопроект о возвращении старого пенсионного возраста
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru