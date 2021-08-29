В новом учебном году непривитые студенты также смогут посещать занятия

1 сентября около 1,2 миллиона первокурсников придут в российские университеты. А всего учиться будут более 4 миллиона студентов. Вузы готовы начать учебный год очно, но если потребуется - готовы и к удаленке. Об этом сообщает "Российская газета".

Обучение начнется в 710 вузах, и большинство из них начнут работать в традиционном допандемийном формате - очно, при необходимости используя дистанционные технологии.

Прививки

Принудительная вакцинация студентов, в том числе при поселении в общежития, недопустима. На занятиях в вузе имеют право присутствовать все, независимо от того, привит студент или нет.

В то же время нужна широкая разъяснительная кампания о важности вакцинации и условия для желающих привиться.

Иностранцы

Иностранным студентам наконец-то открыли дорогу в российские вузы. Теперь студенты из других стран могут приезжать в Россию на обучение независимо от возобновления авиасообщения. Минобрнауки здесь работает совместно с министерством здравоохранения и вице-премьером Татьяной Голиковой. Ребята из всех стран при желании могут возвращаться в Россию и продолжать обучение очно. Правила, по которым ребята из-за рубежа смогут приехать в Россию, уже разработаны. Кроме того, иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин, остальным будет доступен "Спутник Лайт". Правила прививок те же, что и для российских студентов: несовершеннолетние не вакцинируются, совершеннолетние - только с добровольного согласия.

Для тех студентов, кто все же не сможет приехать в Россию, будет организовано дистанционное обучение. И речь здесь не только о трансляции лекций, но и об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях.

Есть шанс

В этом году прием в вузы впервые проходил в одну "волну". Те абитуриенты, кто не смог попасть в списки зачисленных, вправе подать новое заявление о согласии на дополнительное зачисление или участие в дополнительном приеме, если такой открыт в выбранном вузе. Некоторые вузы, в которых остались незаполненные места, с 18 по 27 августа проводят этап дополнительного зачисления. В нем могут участвовать те абитуриенты, которые попали в конкурсные списки на основные места, но не подали согласия на зачисление в эти группы. Шанс поступить на бюджет еще есть.

Список

Как подать согласие? Удобнее всего - через портал госуслуг. В этом году большинство абитуриентов пользовались именно этим способом подачи документов - с помощью сервиса "Поступи в вуз онлайн".

Сначала изучите список вузов, которые открыли дополнительное зачисление. Он опубликован на портале госуслуг в разделе "Новости". Например, до 26 августа дополнительное зачисление идет в Воронежский аграрный госуниверситет имени императора Петра I, до 27 августа - в Ставропольский аграрный госуниверситет, Тихоокеанский госуниверситет. Выбрали вуз? Бегом в "личный кабинет". Открываете список конкурсных групп и выбираете ту, где идет дополнительное зачисление и куда хотите подать согласие. Если ранее подавали согласие в другие группы или были зачислены в них, нужно отозвать согласие или отказаться от зачисления. Будьте внимательны: повторно подать согласие в эти группы будет нельзя. В открывшемся окне нажмите кнопку "Подать согласие на зачисление". Если пройдете по конкурсу, уведомление придет в личный кабинет.

Больше мест

В этом году в вузах стало почти на 35 тысяч бюджетных мест больше. Лидеры - самые приоритетные направления: информационные технологии, инженерные специальности, медицина. Так, для "айтишников" в российских вузах стало на 11 с лишним тысяч мест больше, для инженеров - почти на 6 тысяч, для медиков - примерно на столько же.

В вуз - без экзаменов

В российских университетах в новом учебном году начнут учиться 6,5 тысячи ребят, которым повезло поступить без экзаменов. Все эти ребята победили в серьезных олимпиадах. Чему они решили учиться? В фаворитах у олимпиадников - прикладная математика и информатика, экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело, лингвистика и другие направления.