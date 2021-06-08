В МВД утвердили порядок доставления пьяных граждан в вытрезвители и отделения полиции

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил порядок доставки пьяных в вытрезвители. Зарегистрированный Минюстом приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщают «РИА Новости».

Людей в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения могут доставить в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, в специализированные учреждения или в служебные помещения «территориальных органов или подразделений полиции».

Отправлять в вытрезвители из общественных мест (с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, железнодорожных станций, поездов, аэропортов, морских и речных портов и т. д.) будут тех, кто не способен «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Кроме того, доставлять в спецучреждения смогут и тех, кто находится в состоянии опьянения в жилище и рискует причинить вред жизни и здоровью людей, нанести ущерб имуществу, а также по письменному заявлению граждан.

При необходимости сотрудники полиции должны оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую (об этом нужно доложить в дежурную часть), обеспечить сохранность их имущества. Сотрудники МВД должны в произвольной форме составить акт с информацией о человеке в состоянии опьянения: в частности, там будут данные полицейского, место, куда доставили гражданина, и его Ф. И. О.

Документ предусматривает меры безопасности для сотрудников полиции: они доставляют пьяных в спецучреждения как минимум вдвоем и после осмотра на наличие оружия. При эвакуации полицейские должны обеспечивать безопасность медиков в соответствии с законом «О полиции».

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