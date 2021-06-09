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В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после «Спутника V»

В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после «Спутника V»

09 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после «Спутника V» Фото: mil.ru
В России наращивают производство прививок

Для повторной вакцинации против коронавируса после "Спутника V", возможно, потребуется другой препарат, но исследования в этой области еще идут, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Это же хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают свое производство… В последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «КовиВак» или «ЭпиВакКорона», но в данном направлении исследования еще идут", - сказал Гриднев в ходе выступления в Госдуме.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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