В кошачьем приюте закончились места: волонтеры просят помощи у сыктывкарцев

В кошачьем приюте закончились места: волонтеры просят помощи у сыктывкарцев07 июля 2021
Фото из архива PG11.ru
Это случилось из-за сезона отпусков
В сыктывкарском приюте «Кошкин дом» закончились места, организация просит горожан о помощи.
- Мы опять космически потонули в кошках и котятах. Лето - пора отпусков, не только у кураторов, но и у потенциальных хозяев. Котеек берут плохо. А кураторы не могут брать еще и еще животных, в то время как взятые ранее не пристраиваются. У всех работа, семьи и свои кошки. Мы достигли предела! - заявили в приюте.
Волонтеры призывают горожан помочь им.
- Если вам кажется, что у вас есть немного времени, желания и сил, чтобы заняться пристройством бездомных кошек - одной, двух или десяти, смело пишите нам в сообщения группы. Мы объясним, что делает куратор, в чем его ответственность, во всём поможем, - рассказали волонтеры.
Сейчас приют «Кошкин дом» вынужденно отказывает в помощи многим людям. Каждый день они получают около 10 сообщений о бездомных животных, которых просят забрать.
- Но мы не силах помочь всем, если люди ограничиваются только сообщением и не готовы сами ничего сделать для найденного животного. Если не будет новых кураторов, нам придётся закрыть приём совсем, на неопределённое время, - заключил волонтер.
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