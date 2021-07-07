В кошачьем приюте закончились места: волонтеры просят помощи у сыктывкарцев

В сыктывкарском приюте «Кошкин дом» закончились места, организация просит горожан о помощи.

- Мы опять космически потонули в кошках и котятах. Лето - пора отпусков, не только у кураторов, но и у потенциальных хозяев. Котеек берут плохо. А кураторы не могут брать еще и еще животных, в то время как взятые ранее не пристраиваются. У всех работа, семьи и свои кошки. Мы достигли предела! - заявили в приюте.

Волонтеры призывают горожан помочь им.

- Если вам кажется, что у вас есть немного времени, желания и сил, чтобы заняться пристройством бездомных кошек - одной, двух или десяти, смело пишите нам в сообщения группы. Мы объясним, что делает куратор, в чем его ответственность, во всём поможем, - рассказали волонтеры.

Сейчас приют «Кошкин дом» вынужденно отказывает в помощи многим людям. Каждый день они получают около 10 сообщений о бездомных животных, которых просят забрать.