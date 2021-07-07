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В кошачьем приюте закончились места: волонтеры просят помощи у сыктывкарцев

В кошачьем приюте закончились места: волонтеры просят помощи у сыктывкарцев

07 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В кошачьем приюте закончились места: волонтеры просят помощи у сыктывкарцев Фото из архива PG11.ru
Это случилось из-за сезона отпусков

В сыктывкарском приюте «Кошкин дом» закончились места, организация просит горожан о помощи. 

- Мы опять космически потонули в кошках и котятах.  Лето - пора отпусков, не только у кураторов, но и у потенциальных хозяев. Котеек берут плохо. А кураторы не могут брать еще и еще животных, в то время как взятые ранее не пристраиваются. У всех работа, семьи и свои кошки. Мы достигли предела! - заявили в приюте.

Волонтеры призывают горожан помочь им.

- Если вам кажется, что у вас есть немного времени, желания и сил, чтобы заняться пристройством бездомных кошек - одной, двух или десяти, смело пишите нам в сообщения группы. Мы объясним, что делает куратор, в чем его ответственность, во всём поможем, - рассказали волонтеры.

Сейчас приют «Кошкин дом» вынужденно отказывает в помощи многим людям. Каждый день они получают около 10 сообщений о бездомных животных, которых просят забрать.

- Но мы не силах помочь всем, если люди ограничиваются только сообщением и не готовы сами ничего сделать для найденного животного. Если не будет новых кураторов, нам придётся закрыть приём совсем, на неопределённое время, - заключил волонтер. 

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