В Коми произошла новая утечка нефтесодержащей жидкости

«ЛУКОЙЛ пробудил древнего монстра», – так новость о новой утечке преподнесли в группе «Комитет спасения Печоры». Очередной прорыв заметили 26 мая около 9 утра.

Очевидцы сообщили от нехарактерном грязно-сером цвете воды в ручье (приток первого порядка реки Колва) в районе 89 буровой. Чуть позже ручей посетила член КСП Екатерина Дьячкова, об изменении цвета воды она сообщила в МЧС по Коми.

– Вернувшись вечером, отобрав пробы и двигаясь вверх по течению ручья, Екатерина Валерьяновна обнаружила источник взвеси – это подземный «гейзер» возле скважины №447. Скорее всего происходит утечка пластовых вод, которые добываются из скважины вместе с нефтью.

Расследование дела находится под контролем Печорской природоохранной прокуратуры.

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