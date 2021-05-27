В Коми произошла новая утечка нефтесодержащей жидкости

В Коми произошла новая утечка нефтесодержащей жидкости27 мая 2021
Комитет спасения Печоры
Очевидцы заметили загрязненный ручей
«ЛУКОЙЛ пробудил древнего монстра», – так новость о новой утечке преподнесли в группе «Комитет спасения Печоры». Очередной прорыв заметили 26 мая около 9 утра.
Очевидцы сообщили от нехарактерном грязно-сером цвете воды в ручье (приток первого порядка реки Колва) в районе 89 буровой. Чуть позже ручей посетила член КСП Екатерина Дьячкова, об изменении цвета воды она сообщила в МЧС по Коми.
– Вернувшись вечером, отобрав пробы и двигаясь вверх по течению ручья, Екатерина Валерьяновна обнаружила источник взвеси – это подземный «гейзер» возле скважины №447. Скорее всего происходит утечка пластовых вод, которые добываются из скважины вместе с нефтью.
Расследование дела находится под контролем Печорской природоохранной прокуратуры.
Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
27 мая 2021, 15:15
Комментарии 0