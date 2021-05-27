В Коми дачник откопал на участке минометный снаряд

В Коми дачник откопал на участке минометный снаряд27 мая 2021
Фото Управления Росгвардии по Коми
Боеприпасы вывезли на специализированный полигон и уничтожили
В Усть-Вымском районе взрывотехники ОМОН обезвредили осветительную парашютную мину, обнаруженную при разборе дома. Подробности сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми.
В дежурную часть Управления Росгвардии по Республике Коми поступила информация, что в дачном обществе «Рябинушка» села Айкино Усть-Вымского района мужчина при разборе дома на своем участке, обнаружил предмет, схожий с минометным снарядом.
О своей находке он сразу сообщил в правоохранительные органы. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН осмотрели подозрительный предмет и установили, что это осветительная парашютная мина.
С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен на специализированный полигон и уничтожен.
Кстати, недавно в Сыктывкаре тоже откопали в огороде минометный снаряд. Правда, он оказался лишь макетом. Она была передана специалистам ЭКЦ МВД по Республике Коми для последующего уничтожения.
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27 мая 2021, 16:35
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