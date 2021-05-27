В Коми дачник откопал на участке минометный снаряд

В Усть-Вымском районе взрывотехники ОМОН обезвредили осветительную парашютную мину, обнаруженную при разборе дома. Подробности сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми.

В дежурную часть Управления Росгвардии по Республике Коми поступила информация, что в дачном обществе «Рябинушка» села Айкино Усть-Вымского района мужчина при разборе дома на своем участке, обнаружил предмет, схожий с минометным снарядом.

О своей находке он сразу сообщил в правоохранительные органы. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН осмотрели подозрительный предмет и установили, что это осветительная парашютная мина.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен на специализированный полигон и уничтожен.

Кстати, недавно в Сыктывкаре тоже откопали в огороде минометный снаряд. Правда, он оказался лишь макетом. Она была передана специалистам ЭКЦ МВД по Республике Коми для последующего уничтожения.

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