В день последних звонков в Сыктывкаре пройдет рейд ГИБДД

С 21 по 23 мая в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Как отметили в ОГИБДД столицы Коми, мероприятие направлено на предупреждение аварийности с участием водителей в состоянии опьянения.

21 мая организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы организуют массовые проверки водителей автотранспорта. Полицейские будут останавливать машины и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке, и нарушений ПДД РФ водители незамедлительно продолжат движение. Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напоминаем, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

С начала 2021 года на дорогах Сыктывкара задержано более 604 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, из которых 58 управляли машиной в состоянии опьянения повторно.

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