Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов
Главная
Новости
В день последних звонков в Сыктывкаре пройдет рейд ГИБДД

В день последних звонков в Сыктывкаре пройдет рейд ГИБДД

20 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В день последних звонков в Сыктывкаре пройдет рейд ГИБДД Фото из архива PG11.ru
Мероприятие продлится с 21 по 23 мая

С 21 по 23 мая в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Как отметили в ОГИБДД столицы Коми, мероприятие направлено на предупреждение аварийности с участием водителей в состоянии опьянения.

21 мая организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы организуют массовые проверки водителей автотранспорта. Полицейские будут останавливать машины и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке, и нарушений ПДД РФ водители незамедлительно продолжат движение. Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напоминаем, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

С начала 2021 года на дорогах Сыктывкара задержано более 604 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, из которых 58 управляли машиной в состоянии опьянения повторно.  

Подпишитесь на «Про Город» в Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Алкоголь ГИБДД

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре от борщевика обработают почти 800 тысяч квадратных метров Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Когда и на сколько в Сыктывкаре перекроют дороги в ближайший месяц: полный список Читать
вчера
Семь вакансий с хорошей зарплатой для сыктывкарцев без опыта работы Читать
18 мая
Машина времени: PG11.ru заглянул на 10 лет назад в прошлое Сыктывкара Читать
Посмотреть все
14 мая Коми энергосбытовая компания напоминает, что юрлица могут передавать показания счетчиков онлайн

Новости России и мира

сегодня
В России предложили использовать труд заключенных вместо мигрантов
сегодня
В России допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса
17 мая
В Екатеринбурге неизвестный убил троих человек прямо на улице и попал под обстрел силовиков
09 мая
В России предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
27 апреля
Турцию полностью закрывают до особого разрешения
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru