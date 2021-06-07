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Уроженцы Коми рассказали, заметили ли они Дни региона в Санкт-Петербурге

Уроженцы Коми рассказали, заметили ли они Дни региона в Санкт-Петербурге

07 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Уроженцы Коми рассказали, заметили ли они Дни региона в Санкт-Петербурге Фото: rkomi.ru
Они отметили неудачное время проведения торжества

Недавно в Санкт-Петербурге прошли «Дни Коми». Это серия торжественных мероприятий, которая призвана привлечь внимание к республике и популяризировать туризм. Однако, как отмечают местные жители и петербуржцы, это показывает малую эффективность - большинство об этих мероприятиях даже не слышали. Портал PG11.ru узнал у уроженцев Коми, которые живут в Санкт-Петербурге, о том, коснулся ли их праздник.

Уроженка Коми Дарья Лапенкова сейчас живет в Петербурге. Она рассказала, что праздник столетия республики прошел мимо ее. Торжественной атмосферы в городе тоже нет. 

- Помню, какие классные были раньше концерты, посвящённые Дню города, Дню республики. А какой был День Молодёжи в 2010 году... До сих пор помню как прилетала на одном самолёте с группой Quest Pistols, когда они к нам летели выступать, удалось даже сделать фото. В том же году приезжал и Павел Воля, тогда смеялся весь город. Последний день республики я помню на стадионе, когда приезжал Хор Турецкого, было очень красиво и масштабно, но обидно было, что не все жители могли наблюдать этот концерт, так как билеты были ограничены, - поделилась Дарья.

Девушка отметила, что ей удается вспомнить только праздники далекой давности. По ее словам, в последнее время события города и республики перестали быть запоминающимися.

- Так, у всех теряется энтузиазм. Раньше все ждали эти праздники, чтобы прогуляться, увидеть звёзд и сменить картинку, так как город маленький и так мало событий, редко кто к нам приезжает, жителям хочется отвлечься тоже от рутины, - поделилась петербуржка.

Жительница Санкт-Петербурга Анастасия Соловьева отметила, что время проведения «Дней Коми» в Петербурге - неудачное, так как паралельно с ним идет подготовка к «Алым парусам» и все внимание приковано к этому мероприятию. 

- Здесь нет ничего, и никто о «Днях Коми» в Питере даже не знает. Вот были новости про Москву, там запустили очень красивый вагон. Я бы с удовольствием пришла и пофотографировалась. А тут ничего. Если бы мероприятие было масштабным, я бы обязательно сходила, - отметила Анастасия. 

Напомним, что в Москве уже успели отметить 100-летие Республики Коми и провести торжественные мероприятия:

  • Фотовыставка достопримечательностей Республики Коми;
  • Туристическо-инвестиционный форум «Коми. Москва»;
  • Спектакли Театра оперы и балета Республики Коми в Москве;
  • Спектакли воркутинского драматического театра имени Б.А.Мордвинова;
  • Спектакль Национального музыкального-драматического театра Республики Коми;
  • Спектакль Театра кукол Республики Коми;
  • Спектакли Академического театра драмы им. В. Савина;
  • Торжественный старт брендированного состава метро;

Отдельное внимание жителей республики привлекло то, что останкинскую телебашню подсветили цветами коми-флага. 

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