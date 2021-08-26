Портал PG11 собрал небольшую подборку товаров, которые защитят ваш дом не только от незваных гостей, но и от болезней.

Рециркуляторы (обеззараживатели воздуха)

Прибор обеззараживает воздух в помещении и уменьшает количество возбудителей инфекционных заболеваний. Он предотвращает распространение гриппа, ОРЗ, дифтерии и даже Covid-19. Использование рециркулятора особенно эффективно в период пандемии.

С его помощью воздух в помещении быстро очищается, даже после инфицированного человека.

Благодаря оригинальному дизайну и небольшим размерам он легко впишется в любой интерьер. Так же есть автомобильный рециркулятор, который будет незаменим для тех, кто много времени проводит в машине.

Особенно рециркулятор полезен для семей с маленькими детьми и людьми старшего возраста, которые наиболее восприимчивы к вирусам и инфекциям. Чтобы снизить риски, нужно поставить рециркулятор в помещение. Также обеззараживатель воздуха рассчитаны на разную площадь комнат: от 15 до 120 кв.м.

Бактерицидный рециркулятор SR-30M



Конвекторы

Сыктывкар - холодный город, поэтому практически в каждом доме есть обогреватель. Но не все они безопасны. Согласно статистике, зимой из-за обогревателей происходит до 30% от всех пожаров. На рынке электроприборов появилась надежная альтернатива - конвекторы. Они являются самыми безопасными из всех систем обогрева.

Конвектор исключает возможность получить ожоги, потому что панель нагревается до температуры не превышающей 60-70 градусов Цельсия (зависит от бренда и марки).

Встроенный во все конвекторы термодатчик автоматически отключает устройство при возникновении любой опасности перегрева. Такие датчики вместе с системами защиты от перегрева полностью исключают опасность возгорания. Также за счет этих датчиков конвекторы экономичны. Потому что они отключаются при достижении заданной температуры.

Технология «интеллектуального термостата» исключает перепады температуры. Нагревательный элемент не сушит воздух и не сжигает кислород, создавая все условия для отличного самочувствия. Также конвектор легкий, компактный и надежный. А низкая цена делает его доступным для любого покупателя.

Конвектор THERMEX Frame 1000M

Видеокамеры

Популярность систем видеонаблюдения растет с каждым годом. Их активно применяют дома. Так можно в любой момент проверить, что происходит в квартире, дома, на даче, в гараже и офисе, находясь в любой точке земного шара. С помощью камер можно наблюдать за детьми и людьми, за которыми требуется уход, животными или присматривать за домом во время отпуска.

Также можно установить камеры видеонаблюдения со встроенным датчиком обнаружения движения. Если в доме кто-то появится, хозяева сразу об этом узнают.

Одно присутствие камер наблюдения в доме может отпугнуть преступников. Если этого не произойдет, вы получите кадры, которые сможете использовать в качестве доказательств.

Среди камер сейчас популярны модели с Wi-Fi. Их можно установить в любом месте, они просты в эксплуатации и можно видеть, что происходит в квартире, находясь в любом уголке мира через телефон. А высокое качество изображения и большой угол обзора позволяет получить четкую картинку.

Камера Ezviz C1C HD

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