Умер заслуженный артист России Сергей Урываев

Заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер на 74-м году жизни. Об этом сообщают «РИА Новости».

Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

Ученики и коллеги назвали Урываева "музыкантом высочайшего мастерства и тонкости, чутким, великодушным человеком и интеллигентнейшим ленинградцем".

Сергей Урываев преподавал в консерватории с 1975 года, выступал сольно, а также в составе музыкальных ансамблей.