У водителей появится новая возможность обжаловать штраф ГИБДД

Обжаловать штрафы ГИБДД теперь будет можно через портал госуслуг, эта опция заработает с 1 сентября, об этом сообщают «РИА Новости».

Прежде это можно было сделать, лично посетив отделение ГИБДД по месту нарушения либо отправив заказное письмо в ведомство.

Кроме того, автовладельцы могли оформить жалобу с помощью онлайн-приемной. Однако в ГИБДД не обязаны были рассматривать подобные обращения, поэтому зачастую их просто игнорировали.

Теперь автомобилистам не смогут отказать в рассмотрении жалобы, потому что с начала осени в действие вступают поправки в КоАП, и процедура подачи заявления через госуслуги будет официально разрешена.