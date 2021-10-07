У больных с тяжелой формой коронавируса может появиться сахарный диабет

Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева заявила, что пациентам, перенесшим ковид в тяжелой форме, грозит сахарный диабет. Об этом пишут “РИА Новости”.

"Мы понаблюдали пациентов с сахарным диабетом и…. Есть ли риск манифестации сахарного диабета, например, после прививок - у нас таких данных нет. А вот после перенесенной новой коронавирусной инфекции в тяжелой форме, есть риск выявления уже сахарного диабета у тех пациентов, которые перенесли его", - рассказала она на пресс-конференции.