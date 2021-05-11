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Тест: как хорошо вы знаете песни российских исполнителей?

Тест: как хорошо вы знаете песни российских исполнителей?

11 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Тест: как хорошо вы знаете песни российских исполнителей? Фото из архива PG11.ru
Делитесь своим результатом в комментариях!

Сегодня мы предлагаем вам проверить ваши знания и показать, насколько хорошо вы разбираетесь в отечественных исполнителях. Это очень хитрый тест и далеко не каждый сможет с ним справиться! Попробуйте угадать имена певцов, а также строчки из их песен. И, конечно же, делитесь своими результатами в комментариях. Удачи! 

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