Делитесь своим результатом в комментариях!
Тест: как хорошо вы знаете песни российских исполнителей?11 мая 2021
Фото из архива PG11.ru
Сегодня мы предлагаем вам проверить ваши знания и показать, насколько хорошо вы разбираетесь в отечественных исполнителях. Это очень хитрый тест и далеко не каждый сможет с ним справиться! Попробуйте угадать имена певцов, а также строчки из их песен. И, конечно же, делитесь своими результатами в комментариях. Удачи!
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