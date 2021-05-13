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Тест: хорошо ли вы знаете советские фильмы?13 мая 2021
Кадр из фильма «Любовь и голуби»
Советские времена подарили нам огромное количество отличных отечественных фильмов. Качественная игра актеров, захватывающие сюжеты и непередаваемая атмосфера. Все это привлекает как зрителей постарше, так и молодое поколение.
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13 мая 2021, 20:00
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