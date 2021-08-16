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Сыктывкарский юрист рассказала, может ли зарплата уменьшиться из-за «удаленки»

Сыктывкарский юрист рассказала, может ли зарплата уменьшиться из-за «удаленки»

16 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Сыктывкарский юрист рассказала, может ли зарплата уменьшиться из-за «удаленки» sputnikvaccine.com
Специалист объяснила, кто имеет право начать работать дистанционно

В России предложили переводить работников с противопоказаниями к прививке от «ковида» на удаленку. Однако многих интересует вопрос: а не снизят ли мне зарплату, если я буду работать дистанционно? «Про Город» побеседовал с юристом Дарьей Пухтинской, чтобы узнать ответ.

Дарья Пухтинская напоминает, что вакцинация стала обязательной в нескольких регионах, но лишь для некоторых сфер деятельности. Также необходимо помнить о том, что обязательная вакцинация не распространяется на лиц, которые имеют противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции.

– Если у человека есть официальный медотвод от прививки, а также если всю свою работу он может в полном объеме выполнять на «удаленке», то работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно, либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации. 

А по поводу заработной платы при дистанционном режиме работы, как рассказала юрист, в июне 2020 года внесен законопроект. 

– С целью предотвращения нарушения гарантий прав работников на оплату труда в текст ТК РФ планируется внести отдельное указание на то, что перевод работника на дистанционную работу (как на постоянной основе, так и временно) не может выступать основанием для снижения оплаты труда. Но при одном условии – если сохраняется объем труда, установленный трудовым договором или локальным нормативным актом. В любом случае безосновательное снижение заработной платы уже запрещено трудовым законодательством, поэтому, если работа осталась прежней, а изменилось только место исполнения трудовой функции, полагаю, что снижение заработной платы будет незаконным, – подытожила Дарья.
 

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Зарплата

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