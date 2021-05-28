Сыктывкарские студенты создали мобильную игру, в которой нужно спасти университет от экзаменов

Студенты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина несколько лет назад создали игру, в которой нужно было спасти университет от «экзамомонстров». В мае 2021 года игра добралась и до мобильных устройств.

Игрой занимались несколько одаренных студентов. Им пришла идея сделать пародию на популярную мобильную игру Angry Birds. А статуя Питирима Сорокина, которая расположилась возле университета, стала одним из ключевых элемонтов игры - она выступала вместо рогатки. Также их привлекло созвучие фамилии ученого и птицы.

Студенты и декорации были отрисованы вручную, а саму игру создали в программе Game Maker. Образы студентов были также позаимствованы у «злых птичек», а «экзамомонстры» - у свиней из той же игры.

В игре также много отсылок на Сыктывкар: памятник Ленину, знаменитая буква «Ӧ» и сам университет. Особенно порадовала озвучка (при полете в монстров студенты кричат «можно троечку хотя бы»). Редакция портала PG11.ru опробовали игру и она получилась очень задорной и веселой.

Игру можно скачать в Play Market, пока что только на Android. Название: Happy Sorokin

Кстати, даже Сергею Гапликову удалось поиграть в «Happy Sorokin» в рамках встречи с студентами.

Редакция портала PG11.ru желает студентам СГУ дальнейших творческих успехов!