Сыктывкарская гимнастка прокомментировала выступление Авериной на Олимпиаде в Токио

Сыктывкарская гимнастка прокомментировала выступление Авериной на Олимпиаде в Токио10 августа 2021
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Спортсменка отметила, что эти девушки были «надеждами России»
Недавно на весь мир прогремел скандал из-за Олимпиады в Токио и выступления российской спортсменки Дины Авериной. Она не сумела выиграть золото, несмотря на то, что, по ее мнению, выполнила все упражнения «чисто». Портал PG11.ru узнал у местного мастера спорта по художественной гимнастике, тренера спортивной школы №1 Карины Семеновой ее мнение по поводу выступления Авериной.
Карина Семенова рассказала, что однажды выступала на одних соревнованиях с сестрами Авериными. По ее словам, они были «надеждами России».
- С самого детства сёстры Аверины были настоящими «трюкачками»! С самого детства они великолепно владели предметом, выполняли сложнейшие элементы - это их фишка. Редко происходит так, что две сестры-близняшки выходят на такой высокий уровень! Они уникальны! - рассказала Карина Семенова.
Мастер спорта отметила, что гимнастки проделали огромную работу, чтобы попасть на олимпиаду и представить честь страны.
- Весь год они были лидерами: 9 золотых наград из 12 возможных на международных стартах!
В квалификации им оценки ставили выше, чем в финале олимпийских игр, хотя они выполнили программу так же. В финале подавались протесты, но все безуспешно, - поделилась спорстменка.
Сыктывкарка была уверена, что сёстры Аверины займут первую и вторую ступеньку пьедестала. Но впервые за 25 лет российские гимнастки не стали олимпийскими чемпионами.
- На этой олимпиаде и индивидуальную программу, и групповые упражнения судила всего лишь одна бригада. Хотя всегда индивидуальную программу судили две бригады и групповые упражнения судили две бригады (количество бригад необходимо для чистоты судейства). Художественная гимнастика очень субъективный вид спорта.
- И по групповым упражнениям та же самая история. Мне понравилось выступление наших девчонок! А какие у них были купальники в упражнении с 5 мячами! Они вышли в розовых купальниках , а в ходе выступления они верхнюю часть костюма отстегнули и продолжили выступать в синих купальниках - очень оригинально! - заключила мастер спорта.
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