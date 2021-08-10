Сыктывкарская гимнастка прокомментировала выступление Авериной на Олимпиаде в Токио

Недавно на весь мир прогремел скандал из-за Олимпиады в Токио и выступления российской спортсменки Дины Авериной. Она не сумела выиграть золото, несмотря на то, что, по ее мнению, выполнила все упражнения «чисто». Портал PG11.ru узнал у местного мастера спорта по художественной гимнастике, тренера спортивной школы №1 Карины Семеновой ее мнение по поводу выступления Авериной.

Карина Семенова рассказала, что однажды выступала на одних соревнованиях с сестрами Авериными. По ее словам, они были «надеждами России».

- С самого детства сёстры Аверины были настоящими «трюкачками»! С самого детства они великолепно владели предметом, выполняли сложнейшие элементы - это их фишка. Редко происходит так, что две сестры-близняшки выходят на такой высокий уровень! Они уникальны! - рассказала Карина Семенова.

Мастер спорта отметила, что гимнастки проделали огромную работу, чтобы попасть на олимпиаду и представить честь страны.

- Весь год они были лидерами: 9 золотых наград из 12 возможных на международных стартах!

В квалификации им оценки ставили выше, чем в финале олимпийских игр, хотя они выполнили программу так же. В финале подавались протесты, но все безуспешно, - поделилась спорстменка.

Сыктывкарка была уверена, что сёстры Аверины займут первую и вторую ступеньку пьедестала. Но впервые за 25 лет российские гимнастки не стали олимпийскими чемпионами.