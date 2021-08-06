Сыктывкарец создал иллюстрации к списку самых успешных женщин от Forbes

Журнал Forbes обновил список самых богатых исполнительниц мира. Лидером в нем стала певица рианна. Однако самое интересное здесь то, что иллюстрацию с ней создал экс-житель столицы Коми.

- Рианна стала первой исполнительницей миллиардером, ну а мне довелось стать маленькой частью интересного проекта. Всем спасибо, - написал автор иллюстраций в своем Instagram.

По инофрмации источника, автора зовут Виктор Гауса. Он учился в Сыктывкаре, после чего переехал в Санкт-Петербург. Как пишет regnum.ru, Forbes оценило состояние Рианны в $1,7 млрд. Певица также занимает второе место в списке самых богатых женщин мира — по уровню дохода она уступает лишь журналистке Опре Уинфри. Как отмечает издание, основную часть капитала Рианны ($1,4 млрд) составляет её доля в компании Fenty Beauty — косметическом бренде певицы.

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