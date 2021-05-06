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Сыктывкарец сделал из «Марьямоль» рок-песню, снял клип и едет с ним на фестиваль в Лондоне

Сыктывкарец сделал из «Марьямоль» рок-песню, снял клип и едет с ним на фестиваль в Лондоне

06 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Сыктывкарец сделал из «Марьямоль» рок-песню, снял клип и едет с ним на фестиваль в Лондоне vk.com/ Скриншот из видео Виорики Дмитриевой
Композиция стала «билетом» на запад

Известный сыктывкарский музыкант Михаил Наумов превратил классическую коми песню «Марьямоль» в самый настоящий рок-хит и теперь едет покорять с ним Лондон. 

Сыктывкарец Михаил Наумов рассказал, что кавер на эту песню музыканты коллектива Old School Komi задумали еще в 2018 году. Их пригласили на один из музыкальных фестивалей в Визинге. Но организаторы очень просили коллектив исполнить традиционную коми песню - «Марьямоль».

- Естественно, мы не могли сыграть эту песню в классическом варианте. Я сделал аранжировку в стиле «олдскул-рок». И это был успех, - рассказал музыкант.

Михаил Наумов отметил, что при написании песни у него не было проблем. А в рок стиле это делать ему было вдвойне приятно.

После успеха композиции на фестивале в Визинге музыканты решили перезаписать песню с хорошим звуком и сведением для себя, чтобы она осталась в памяти. Однако позже коллективу пришла идея сделать из песни нечто большее:

- В 2020 году я предложил видеографу Виорике Дмитриевой посотрудничать и снять клип на эту песню. Однако идея для видеоряда возникла только в 2021 году. Но главное, что мы это сделали, - рассказал Михаил Наумов.

Музыкант отметил, что сейчас они готовятся на кинофестиваль ECG Film Festival (Eurasian Creative Guild Film Festival) в Лондон, куда исполнители отправили свое творение. Там его оценят жюри из комитета по продвижению Евразийского кино в англоязычном пространстве.

- По старой рок-н-рольной традиции возьмем с собой девушек, которые снимались в клипе. Вместе точно будет веселее, - заключил сыктывкарец. 

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