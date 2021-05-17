«Стены в плесени, в подвале вода»: сыктывкарка ведет борьбу с управляющей компанией уже несколько лет

Сыктывкарка впервые обратилась в «Про Город» с жалобой на свою управляющую компанию в 2018 году. На дворе 2021, но, как сообщила горожанка, УК так и не выполняет свою работу. Мы узнали подробности и выяснили, что же делать в такой ситуации.

Сыктывкарка живет в доме №34 на улице Кутузова. В 2018 году она рассказала, что на стенах в коридорах плесень, в подвале стоит вода, текут трубы. В то время управляющая компания сменилась, но все осталось в плачевном состоянии вплоть до наших дней:

– Мы в отчаянии, уже не знаем, куда обращаться. Директор ООО «ГЖЕК» продолжает игнорировать наши заявки, несмотря на то, что у компании уже есть исполнительный лист на руках.

В администрации Сыктывкара сообщили, что в таком случае есть три пути решения:

обратиться с жалобой в прокуратуру;

сообщить о проблеме в Службу строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Республики Коми

написать жалобу в Госжилинспекцию.

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