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«Стены в плесени, в подвале вода»: сыктывкарка ведет борьбу с управляющей компанией уже несколько лет

«Стены в плесени, в подвале вода»: сыктывкарка ведет борьбу с управляющей компанией уже несколько лет

17 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
«Стены в плесени, в подвале вода»: сыктывкарка ведет борьбу с управляющей компанией уже несколько лет Фото очевидца для PG11.ru / Сыктывкарка ведет борьбу с управляющей компанией уже несколько лет
Горожанка просит помочь разобраться с проблемой

Сыктывкарка впервые обратилась в «Про Город» с жалобой на свою управляющую компанию в 2018 году. На дворе 2021, но, как сообщила горожанка, УК так и не выполняет свою работу. Мы узнали подробности и выяснили, что же делать в такой ситуации.

Сыктывкарка живет в доме №34 на улице Кутузова. В 2018 году она рассказала, что на стенах в коридорах плесень, в подвале стоит вода, текут трубы. В то время управляющая компания сменилась, но все осталось в плачевном состоянии вплоть до наших дней:

– Мы в отчаянии, уже не знаем, куда обращаться. Директор ООО «ГЖЕК» продолжает игнорировать наши заявки, несмотря на то, что у компании уже есть исполнительный лист на руках. 

В администрации Сыктывкара сообщили, что в таком случае есть три пути решения:

  • обратиться с жалобой в прокуратуру;
  • сообщить о проблеме в Службу строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Республики Коми
  • написать жалобу в Госжилинспекцию.

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А вы сталкивались с такой проблемой? Как вы ее решили? Поделитесь опытом в комментариях!

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ЖКХ

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