«Стены в плесени, в подвале вода»: сыктывкарка ведет борьбу с управляющей компанией уже несколько лет

«Стены в плесени, в подвале вода»: сыктывкарка ведет борьбу с управляющей компанией уже несколько лет17 мая 2021
Фото очевидца для PG11.ru / Сыктывкарка ведет борьбу с управляющей компанией уже несколько лет
Горожанка просит помочь разобраться с проблемой
Сыктывкарка впервые обратилась в «Про Город» с жалобой на свою управляющую компанию в 2018 году. На дворе 2021, но, как сообщила горожанка, УК так и не выполняет свою работу. Мы узнали подробности и выяснили, что же делать в такой ситуации.
Сыктывкарка живет в доме №34 на улице Кутузова. В 2018 году она рассказала, что на стенах в коридорах плесень, в подвале стоит вода, текут трубы. В то время управляющая компания сменилась, но все осталось в плачевном состоянии вплоть до наших дней:
– Мы в отчаянии, уже не знаем, куда обращаться. Директор ООО «ГЖЕК» продолжает игнорировать наши заявки, несмотря на то, что у компании уже есть исполнительный лист на руках.
В администрации Сыктывкара сообщили, что в таком случае есть три пути решения:
- обратиться с жалобой в прокуратуру;
- сообщить о проблеме в Службу строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Республики Коми
- написать жалобу в Госжилинспекцию.
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