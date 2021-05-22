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Статус самозанятого - что это и как он помогает в жизни? Разбираемся с фрилансером из Сыктывкара

Статус самозанятого - что это и как он помогает в жизни? Разбираемся с фрилансером из Сыктывкара

22 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Статус самозанятого - что это и как он помогает в жизни? Разбираемся с фрилансером из Сыктывкара Фото с сайта deita.ru
Подробно разобрали нововведение от налоговой

Согласно статистике Федеральной налоговой службы, сейчас в России более 2 миллионов самозанятых. В Коми такой статус имеют уже порядка 9 тысяч человек. И почти все они довольны результатом.

Зачем нужен статус самозанятого и как его получить? И почему работать в таком формате проще? Своим опытом с порталом PG11.ru поделилась журналист, копирайтер и фотограф Юлия Коваленко.

Самозанятые — это люди, которые работают сами на себя. У них нет постоянного работодателя или наемных сотрудников. Они оказывают различные услуги как физическим, так и юридическим лицам.

Ежегодный доход самозанятых не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Также люди с этим статусом платят налог на профессиональную деятельность. Если вы оказываете услуги физическому лицу, он составит 4%, а если ИП или организации — 6%.

- Пару лет назад я ушла с «официальной» работы и начала работать на себя. Когда переход на самозанятость стал доступен и в Коми (изначально программу в тестовом режиме запустили лишь в нескольких регионах, - примечание редакции), я сразу же поняла, что это вариант для меня. Самое главное — это то, что так вы можете начать работать полностью легально и открыто. Вам не придется бояться налоговой службы. Вы сможете отправлять чеки своим клиентам. У вас появляется возможность получать налоговые вычеты, брать ипотеку, копить на пенсию и многое-многое другое, - рассказывает Юлия.

Юлия Коваленко / @juliekovalenko в Instagram

Стоит отметить, что получить статус самозанятого можно даже в том случае, если у вас уже есть «официальное» место работы. Такой вариант подойдет репетиторам, сантехникам, мастерам маникюра, фотографам и многим другим.

- Вообще, в этом деле очень много плюсов. Во-первых, это очень удобно в плане самой регистрации. Вам не придется ходить и собирать кучу бумажек, потом сидеть в очереди в налоговой. Все можно сделать не выходя из дома. Налоги автоматически считаются в специальном приложении. Оплатить их можно в пару кликов. Налоговая ставка низкая, - отметила Юлия.

Как оказалось, зарегистрироваться в статусе самозанятого действительно очень легко.

- Я регистрировалась в отделении банка, так как мне нужна была отдельная карта для получения дохода. Сам процесс регистрации в новом статусе занял от силы пять минут. А потом спустя неделю я получила бумажное письмо из налоговой службы, где было подтверждение того, что я поставлена на учет и теперь уплачиваю налог на профессиональную деятельность. Но вы можете зарегистрироваться еще проще, вообще не выходя из дома. Весь учет и расчет ваших доходов, а также все другие операции и информация находятся в специальном приложении для самозанятых, которое называется «Мой налог». Там же можно и зарегистрироваться. Вы можете сделать это самостоятельно и очень быстро, - пояснила наша собеседница. 

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