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Специалист рассказал правду о выплате в 55 тысяч рублей

Специалист рассказал правду о выплате в 55 тысяч рублей

27 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Специалист рассказал правду о выплате в 55 тысяч рублей Фото из архива PG11.ru
Продолжительность стажа не будет учитываться

После того, как в апреле президент России Владимир Путин предложил не учитывать стаж при расчете стоимости больничного по уходу за ребенком до семи лет, чтобы родители смогли получить за указанные дни оплату в размере ста процентов, в мае был принят соответствующий закон. Следом были выпущены более детальные разъяснения Министерства труда, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Об этом сообщает «РИА Новости».

-Речь идет о новой материальной мере поддержки семей с детьми. Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до восьми лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее, — объяснил юрист.

По его словам, 55 208 рублей — это размер среднего заработка россиян, установленный на основании данных Росстата.

Выплата такого больничного в каждом случае будет решаться индивидуально, исходя из размера средней заработной платы работника, уточнил Петропольский.

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