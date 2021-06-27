Синоптики рассказали о погоде в июле

В начале июля температура на всей территории России будет выше или около нормы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Так, в Якутии средняя температура в первых числах месяца будет колебаться от +30 до +34 градусов. Примерно такая же погода установится на Урале.

В Поволжье, по данным синоптиков, воздух прогреется до 30 градусов, а в некоторых районах, например, в Астраханской и Волгоградской областях столбик термометра поднимется до 34-35 градусов.

Исключение составит лишь Красноярский край, в западной части которого средняя температура будет чуть ниже нормы. В частности, на Ямале ожидается около 21 градуса тепла.

В Московском регионе, по прогнозам метеослужбы, 1 июля температурные показатели будут колебаться от +22 до +27 градусов.