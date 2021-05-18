Сердцеед Куратов и художник Сорокин: подборка интересных фактов из биографий известных жителей Коми

16 мая в России отмечали День биографов. Благодаря им мы можем узнать о жизни ученых, писателей, государственных деятелей и других выдающихся личностей. Работа биографа творческая и сложная, потому что нужно не просто интересно рассказать о жизни человека, но и изучить ее до мельчайших подробностей.

День биографа – это именно тот день, когда стоит перечитать биографию любимого писателя, артиста, политика или музыканта. Портал PG11.ru собрал самые интересные и малоизвестные факты о выдающихся личностях Республики Коми.

Иван Алексеевич Куратов

Поэт, лингвист и переводчик, основоположник коми литературы. Автор поэмы «Яг-морт». Но, оказывается, Куратов был тем еще сердцеедом. У Ивана Куратова было немало женщин, которым он посвящал стихи. А один из его романов вовсе чуть не закончился трагедией. Когда Куратов служил в Туркестане (название самобытного историко-географического региона Центральной Евразии и Центральной Азии - прим.ред.), он поселился в семье казака Ивана Чукреева. Жена казака Надежда была младше мужа на 30 лет. И когда в доме появился 26-летний Куратов, Надежда влюбилась. Они стали любовниками, роман длился несколько лет, в результате у них родился сын Михаил, который умер еще во младенчестве.

Пожилой станичник Чукреев узнал, что жена ему изменяет, и начал устраивать дикие сцены ревности, но в дело вмешались другие станичники. В итоге соседи казаки вместе с Чукреевым выселили Ивана Куратова из дома. Но кончилось все тем, что через некоторое время Чукреев умер, и Куратов вновь поселился у Надежды. Отношения они не оформили. Но именно она закрыла глаза умершему на ее руках Куратову.

Питирим Сорокин

Выдающийся российско-американский социолог и культуролог, философ, педагог. Один из основоположников теорий социальной стратификации и социальной мобильности. Но знали ли вы, что у отца Питирима Сорокина были проблемы с алкоголем, и иногда приступы доходили до белой горячки? В один из таких приступов он жестоко избил Питирима и его брата, после чего дети покинули его и не встречались с отцом до самой смерти. При этом самостоятельная жизнь детей складывалась довольно удачно, им удавалось получать заказы на роспись и украшение церквей, изготовление окладов икон.

Григорий Распутин

Григорий Распутин – одна из наиболее колоритных личностей в российской истории. Но оказывается что, предки Распутина были сибирскими зырянами – потомками выходцев из коми края. Историкам удалось достоверно установить, что род Григория Распутина идет от его деда – Якова Васильевича Распутина. А предок Якова - Изосим - был бедным крестьянином деревни Палевицы на реке Вычегде в Яренском уезде, ныне это Сыктывдинский район Республики Коми.

Валерий Леонтьев

Советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист РФ, заслуженный артист Украинской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола и обладатель большого количества наград. Певец родился в селе Усть-Уса в Коми.

Знали ли вы, что певца много лет не показывали по телевизору? Злую шутку с Леонтьевым сыграло выступление на фестивале в Ереване, где он получил специальный приз. Американские журналисты сравнили манеру его исполнения с Миком Джаггером. А советским чиновникам это не понравилось, поэтому три года Леонтьева не показывали по телевизору и не приглашали на московские концерты. Также виной стали эксцентричные наряды.

Михаил Герцман

Михаил Львович Герцман — председатель Союза композиторов Республики Коми, Заслуженный деятель искусств РФ и Республики Коми, Лауреат Государственных премий РФ и Республики Коми. Оказывается, именно он едва ли не первым из критиков обратил внимание на музыкальный талант Валерия Леонтьева, чем отчасти помог начинающему певцу из Коми выйти на большую сцену. Сам Герцман много лет дружит с Валерием Леонтьевым. Он не раз помогал певцу в начале его творческого пути и сам является автором стихов к его некоторым песням.

Волочков Павел Павлович

Архиепископ Питирим — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский с 19 декабря 1995 года.

Известно ли вам, что в армии Архиепископ Питирим был хорошим художником? Перед отправкой на службу ему давали наставления. Говорили: «Когда будут вызывать художника, музыканта или повара, делай шаг вперед». И вот, в армии солдат построили и начали распределять. Сперва выбирали армейского повара, затем начали выбирать музыкантов, за все время Питирим не шелохнулся. Но когда спросили, кто может написать приветствие на большом красном полотнище, Питирим вызвался и сразу же начал расписывать. Все удивлялись его способностям. После этого Питирима взяли художником в часть.

Если знаете другие интересные факты из биографии известных уроженцев Республики Коми, пишите их в комментариях.