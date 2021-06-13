Сборная России крупно проиграла Бельгии в стартовом матче ЕВРО-2020

Футболисты сборной России проиграли команде Бельгии в своем стартовом матче на групповом этапе чемпионата Европы. Об этом сообщают «РИА Новости».

Встреча группы В, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой бельгийцев со счетом 3:0. Дубль сделал Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты), еще один гол забил Тома Менье (34).

Следующий матч на турнире сборная России проведет в Санкт-Петербурге 16 июня с командой Финляндии. Бельгийцы днем позже сыграют в Копенгагене со сборной Дании.

Турнирное положение в группе В: 1. Бельгия - 3 очка, 2. Финляндия - 3, 3. Дания - 0, 4. Россия - 0.